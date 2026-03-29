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MLB／現場真的有小號？道奇狄亞茲坦言《Narco》響起仍感驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
狄亞茲昨日賽後分享轉戰新東家的感受。 路透。
狄亞茲昨日賽後分享轉戰新東家的感受。 路透。

道奇終結者狄亞茲（Edwin Diaz）於昨日迎來例行賽初登板，在對戰響尾蛇的比賽中成功關門，幫助球隊以5：4險勝，收下加盟後首場救援成功。賽後，狄亞茲也分享轉戰新東家的感受。

對於加盟道奇後的首次登板，狄亞茲表示，「我以前在紐約，但現在我在這裡。我很享受和這支球隊一起的時光，我們是一支非常好的球隊。我只需要做好自己的工作。而現在，我是在道奇球場聽到小號聲了。」

此役狄亞茲在第9局登板，投1局送出2次三振，為球隊守住勝利。他熟悉的進場音樂《Narco》再度響起，儘管換上新球衣，仍讓現場氣氛瞬間沸騰。

談到登場時的氣氛，狄亞茲坦言感到有些驚喜，「我有點被嚇到，在我準備上場前就聽到小號聲，我心想『不會吧，他們真的找來現場演奏？』真的很有趣。」

此外，面對道奇力拚三連霸的目標，他也充滿信心，「我覺得這是一支非常棒的球隊，我們有很多優秀的球員。如果大家都能保持健康，我認為這支球隊有機會完成三連霸。」

「我們只需要持續像今天和昨天這樣贏球，繼續往前走。」狄亞茲補充表示。

隨著狄亞茲正式加入牛棚，道奇在投手戰力上再添關鍵拼圖，也讓球隊在新賽季的爭冠之路更具競爭力。

道奇 紐約 響尾蛇

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