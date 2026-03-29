MLB／道奇日籍三本柱扛守護者3連戰 連3場日本投手先發寫史上首例

道奇隊今天完成與響尾蛇隊的3連戰後，賽程休兵1天，將在後天依序由佐佐木朗希、大谷翔平、山本由伸先發，由「日籍三本柱」出馬，迎戰與守護者隊的3連戰，而這將寫下大聯盟史上第一次單一球隊連3場由日籍投手先發。

山本為道奇扛起開幕戰，已在27日面對響尾蛇繳出6局失2分優質先發奪勝；佐佐木朗希、大谷翔平則安排在賽季的第4、5場先發，延接到王牌山本由伸的本季第二場出賽，正好將在下波面對守護者的比賽依序登板。

根據「報知體育」統計，過去曾有單一球隊日本投手連3天先發，為道奇2003年9月25到27日野茂英雄、石井一久、木田優夫，但因27日為雙重戰，道奇第一場是派出傑克森（Edwin Jackson）先發，因此只有「連3天」、並未「連3場」日籍投手先發，道奇此次將寫下空前紀錄。