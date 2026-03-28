MLB／岡本和真首秀敲雙安更跑回致勝分 藍鳥驚險贏得開幕戰

多倫多藍鳥新賽季開幕戰對上運動家，陣中游擊手希曼尼茲（Andres Gimenez）在9局下敲再見安打，讓今晚有雙安表現的日本籍好手岡本和真跑回致勝分，助球隊以3比2奪勝。

藍鳥全場拿下3分全部由希曼尼茲一人包辦，除了9局下再見安打，他還在5局下擊出帶有2分打點的超前比數三壘安打。

擔任先發第7棒的岡本和真今天整場3打數敲2安，且選到1次保送，更於9局下跑回關鍵致勝分，大聯盟首秀表現堪稱亮眼。

藍鳥是去年球季美國聯盟冠軍，但在世界大賽鏖戰7場敗給洛杉磯道奇，球團後來於今年初休賽期間積極補強，以4年6000萬美元合約簽下日職讀賣巨人隊強棒岡本和真。

現年29歲、曾效力讀賣巨人長達11年的岡本和真，日職生涯打擊率2成77，總計扛出248支全壘打，並掃進717分打點。