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MLB／挑戰單季50轟？紅襪21歲外野新星有望迎怪物球季

聯合新聞網／ 綜合報導
派柏邦預測安東尼有機會在2026年球季挑戰單季50轟。 美聯社。
派柏邦預測安東尼有機會在2026年球季挑戰單季50轟。 美聯社。

紅襪投手派柏邦（Jonathan Papelbon）近日大膽預測，紅襪21歲外野新星安東尼（Roman Anthony）有機會在2026年球季締造驚人表現，甚至挑戰單季50轟。

派柏邦在《Foul Territory》中表示，「你看這個年輕人，他已經不像新人了，他的行事風格就像一位成熟的老將。」

「我們在波士頓一直在談他的選球能力，這點必須持續維持。我認為他是紅襪打線中選球最好的球員之一。」派柏邦補充道。

派柏邦更進一步預測，「如果他的全壘打產量提升，我認為他今年有機會接近50轟。對，我說了，50轟。他真的有能力把球轟出場外，尤其芬威球場右外野較短的距離，對他來說是優勢。」

紅襪21歲外野新星安東尼。 路透社
紅襪21歲外野新星安東尼。 路透社

事實上，安東尼在開幕戰便展現潛力，雖未開轟，但4打數3安打外加1次保送，打擊內容相當穩定。

除了場上表現外，他在球隊中的領導能力也逐漸受到肯定。總教練柯拉（ Alex Cora）曾表示，「這種特質其實從去年就開始了，隊友會自然聚集在他身邊，他已經具備領袖氣質。」

不僅如此，隊友惠特洛克（Garrett Whitlock）也認同他的成長，「即使不是傳統意義上的老將，他仍能掌握球隊氣氛，大家都尊重他。他正在成為屬於自己的領袖。」

隨著新球季展開，安東尼不僅被期待在打擊端持續爆發，也逐漸被視為紅襪未來核心。若能維持穩定表現，甚至挑戰派柏邦口中的「50轟預言」，將有望成為本季最受矚目的焦點之一。

波士頓 紅襪 安東尼

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