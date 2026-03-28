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MLB／大谷翔平3支0沒關係 塔克敲超前安率道奇開季2連勝
道奇隊在這個冬天最大的投資，馬上就在球季一開始發揮效果，塔克（Kyle Tucker）今天在第8局敲出致勝安打，幫助道奇以5：4擊敗響尾蛇隊，取得開季2連勝。
大谷翔平此役擔任第一棒、指定打擊，3打數沒有安打、有1次保送，首局遭到三振，第3局獲得保送上壘並跑回分數，接下來兩打席都是二壘方向滾地球出局，本季首轟尚未開張。
道奇此役再度先處於0：2落後，攻勢從3局下弗里蘭（Alex Freeland）陽春砲掀起反撲，大谷翔平的打席雖有1球因ABS從壞球改判好球，最終仍獲四壞保送，塔克也選到保送上壘，貝茲（Mookie Betts）補上三分砲，一棒逆轉戰局。
道奇此役由希恩（Emmet Sheehan）先發只撐3.1局，被敲5安打、失4分，第4局留下二、三壘有人局面，交由崔爾（Jack Dreyer）接手，被湯瑪斯（Alek Thomas）敲二壘打帶有2分打點，兩隊戰成4：4平手。
僵持局面在8局下先由弗里蘭敲出二壘打，推進三壘後，塔克一棒補上超前安打，9局下狄亞茲（Edwin Díaz）登板關門成功，在道奇的首場出賽入手救援成功。
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