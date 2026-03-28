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MLB／首用ABS後開轟！賈吉感覺仍有些「不習慣」

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉首次使用電子好球帶系統（ABS）後敲出本季首轟。賽後坦言仍有些不習慣。 路透。
賈吉首次使用電子好球帶系統（ABS）後敲出本季首轟。賽後坦言仍有些不習慣。 路透。

「法官」賈吉（Aaron Judge）終結開季連7打數無安打、吞5K的小低潮，並首次使用電子好球帶系統（ABS）後敲出本季首轟，與史丹頓（Giancarlo Stanton）完成生涯第60次聯手開砲，幫助洋基以3：0擊敗巨人。賽後，賈吉與總教練布恩（Aaron Boone）也談到這次ABS的關鍵回合。

6局上，賈吉面對巨人先發瑞伊（Robbie Ray）的第3打席，針對一顆偏低球提出挑戰，經ABS判定為壞球，讓球數變成0好2壞。隨後雙方纏鬥至滿球數，賈吉抓準一顆93英哩速球，掃成左外野兩分全壘打，幫助洋基取得2：0領先，也成此戰勝利打點。

「我覺得那球很接近。那是一個關鍵打席，最後他轟出一發超遠全壘打。」布恩表示。

賈吉則坦言過程有些奇怪，「但我會習慣。我是打者，我還是要專注在打擊。不是每一球都會挑戰，但那是一個關鍵時刻，我覺得可以改變球數。」

「我還是要做好自己的工作，只要一球就夠了，好好揮擊就會有好結果。」賈吉進一步表示。

值得一提的是，賈吉與史丹頓已累積60次同場開轟，並列大聯盟史上第6多的組合。未來將有機會追上梅斯（Willie Mays）／麥考維（Willie McCove）與史奈德（Duke Snider）／哈吉斯（Gil Hodges）的68次紀錄，甚至挑戰貝比魯斯(Babe Ruth)與「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）的75次紀錄。

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