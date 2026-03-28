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MLB／斯萊特勒5.1局8K無失分！洋基主帥盛讚：全部都很好

聯合新聞網／ 綜合報導
布恩直誇斯萊特勒今日的好表現堪稱完美。 路透。
布恩直誇斯萊特勒今日的好表現堪稱完美。 路透。

洋基今日在先發斯萊特勒（Cam Schlittler）主投5.1局、送出8次三振，僅被敲出1支安打且無失分的好投下，幫助洋基以3：0擊敗巨人，隊史首次在開季前兩戰都完封對手。賽後，總教練布恩（Aaron Boone）也直誇斯萊特勒的好表現堪稱完美。

賽後被問到斯萊特勒表現好在哪裡時，布恩直言，「全部。他的球威，送出8次三振，同時投球效率也非常好。」

「今天只讓他投70球，卻能投到第6局，為我們建立非常好的局面，接著牛棚也表現得非常出色。」布恩補充道。

事實上，現年25歲的斯萊特勒因在春訓期間腹斜肌拉傷，因此球團對其用球數進行控管，但斯萊特勒穩定的控球能力，讓他在受限下仍能撐到足夠局數並拿下勝投。

「這不是我能控制的事情。……我會持續從這周建立到下一周，希望幾場之後能拉高到90球。」斯萊特勒坦言希望能投得更久，但也理解球隊安排。

斯萊特勒的好表現並非偶然，自上季7月完成大聯盟初登板後，他的穩定性一路延續至例行賽，並在季後賽達到高峰。當時他在對戰紅襪的生死戰中，投出8局無失分、送出12次三振的壓制表現。

談到本場投球表現，斯萊特勒則表示感覺很好，「能夠運用四縫線、二縫線、卡特球，並在後段加入曲球。持續丟進好球、減少保送非常重要。」

數據顯示，斯萊特勒在他生涯前15場例行賽先發中，已有4場完封對手，甚至不包含去年季後賽對紅襪的經典一戰。

洋基目前先發投手採四人輪值，開幕戰由左投弗里德（Max Fried）領銜，今日則是斯萊特勒（Cam Schlittler），接下來將由沃倫（Will Warren）在明日登板，斯萊特勒也預計將在4月2日對戰水手時再度先發。

洋基 大聯盟 紅襪 弗里德 布恩

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