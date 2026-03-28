MLB／賈吉ABS挑戰成功後敲本季首轟 洋基首次開季連兩戰完封對手

紐約洋基隊與舊金山巨人隊開季二連戰第2場比賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）首次使用電子好球帶系統（ABS） 挑戰成功後敲出本季首轟，與史丹頓（Giancarlo Stanton）第60次聯手開砲，幫助洋基以3：0擊敗巨人，隊史首次在開季前連兩戰都完封對手。

雙方前5局打完0：0平手，賈吉前兩打席沒安打，6局上面對巨人先發瑞伊（Robbie Ray）的第3打席，一顆偏低的壞球被主審判好球，賈吉首次啟用好壞球挑戰，經ABS判定該球確實掉出好球帶下緣，挑戰成功改判壞球，球數形成0好2壞。

接著賈吉與瑞伊對決到2好3壞滿球數，抓準一顆93英哩（約150公里）的直球，掃成左外野兩分全壘打，賈吉本季首安開張，終結開季連7打數無安打、吞5K，幫助洋基取得2：0領先，也成此戰勝利打點。

巨人接著換上布托（Jose Butto）登板，再被史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出一發陽春砲，洋基單局2轟，以3：0打下勝利。這也是賈吉、史丹頓的「怪力組合」第60次在同場開轟（含季後賽），而洋基在這60場比賽拿下53勝7敗，勝率高達88.3%。

洋基先發斯萊特勒（Cam Schlittler）此戰主投5.1局用68球，只被敲1安、送出8次三振，拿下勝投，與之後接替的4名投手聯手完封對手。巨人打線開幕戰單場敲3安、以0：7不敵洋基，今天則是全場僅出現1支安打、苦吞13K。