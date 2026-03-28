MLB／「棒球帶我走遍世界」海沃德感性揮別大聯盟舞台

明星外野手海沃德（Jason Heyward）於今日正式宣布退休，並在社群媒體上感性告白，為其16個賽季的大聯盟生涯、橫跨多支球隊的旅程劃下句點。

「在31年的人生、16個大聯盟球季之後，我想再一次以球員身分向棒球這項運動表達我的愛。你帶我走遍世界，讓我從小到成為職業球員都有夢想可以追尋與努力。你教會我犧牲、支持、家人、朋友、競爭、勝利、尊重、成長，以及許多一路上的人生課題。致我的妻子V，以及我們的孩子們，謝謝你們陪我走完這段旅程。」

「也謝謝我的父母Eugene與Laura，以及我的兄弟Jacob，感謝你們的愛與支持。謝謝每一個曾給我機會參與這項我一生所愛運動的人。每一位隊友、教練、工作人員、訓練師、媒體、相關人員，還有更多的人。也非常感謝所有支持我在場上與場下付出的球迷。我很期待接下來的一切，滿滿的愛。」海沃德發文表示。

對於海沃德的退役，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他是一位很棒的隊友，也是一位非常、非常好的領袖。他有一種老派球員的特質，總是會照顧年輕球員，請他們吃飯、幫助他們，教他們如何成為一名大聯盟球員。他每天都非常努力，也完全投入我們對他的所有要求。」

「他擁有一段很棒的職業生涯，我很開心曾經和他當過隊友，那真的很棒。我希望他未來能以某種形式繼續留在棒球界，不論是在管理層還是教練團。這項運動需要像Jason這樣的人。」羅伯茲補充道。

事實上，海沃德也曾在節目中談到未來規劃，「我很開心，也很滿足能夠邁向人生的下一個階段。我期待能成為年輕球員的導師，或幫助現在仍在這個聯盟中的人。我認為這項運動現在掌握在很好的手中。我也期待以球迷的身分，看看還有哪些方式能回饋棒球。」

海沃德於2007年選秀以首輪第14順位被勇士選中，並於2010年完成大聯盟初登場，首打席便擊出三分全壘打，一戰成名。

現年36歲的海沃德，生涯曾效力於勇士、紅雀、小熊、道奇、太空人與教士，16個球季共出賽1824場，累積打擊率2成55、186支全壘打、730分打點與879得分，並拿下5座金手套獎與1次明星賽入選。

值得一提的是，海沃德職業生涯最具代表性的時刻之一，來自於2016年效力小熊期間。在世界大賽第7戰因雨勢暫停時，海沃德召集隊友進行球員會議，激勵球隊「團結一致」，最終幫助球隊以8：7奪冠，終結長達108年的冠軍荒。

此外，海沃德也隨道奇在2024年拿下世界大賽冠軍，生涯累積2枚冠軍戒指。