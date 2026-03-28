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MLB／大谷翔平領冠軍戒還偷放閃 「除了無名指以外都能戴」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平領取冠軍戒指。 路透社
大谷翔平領取冠軍戒指。 路透社

道奇隊今天主場迎戰響尾蛇隊賽前，先舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式，大谷翔平喊話要爭取更多戒指的同時不忘放閃，「除了左手無名指之外，我其他手指都可以戴。」他的左手無名指當然是留給婚戒的。

道奇完成二連霸，今天賽前全員逐一被介紹出場，上台領取戒指，今年戒指共鑲嵌318顆鑽石與95顆藍寶石，除了刻有冠軍年份、「back 2 back」等字樣外，還有一串「4,012,470」數字，指的是去年球季主場進場人數，將球迷的支持也刻進冠軍戒指裡。

大螢幕也播放選手特別錄製的影片，大谷翔平表示，挑戰三連霸不是常有的機會，今年也會是艱難的球季，但希望可以朝這個目標努力，「除了左手無名指之外，我的其他手指都準備好了。」

道奇 世界大賽 戒指

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