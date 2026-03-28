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MLB／克蕭工作+1回歸道奇當特助 談轉任教練「先不用」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊傳奇左投克蕭。 美聯社
道奇隊傳奇左投克蕭。 美聯社

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）引退後，依然和道奇分不開，他將回到道奇陣營擔任特助，克蕭表示，「我還是會參與其中，我依然希望成為道奇的一份子，所以如果有什麼小地方我可以幫忙的，我就會去做的。」

道奇今天將舉辦去年的世界大賽冠軍戒指頒發儀式，克蕭當然也不會缺席，今天賽前先接受媒體聯訪，談到引退生活，克蕭表示：「退休有了自由，如果不想練球就不用練。」

被問到是否想念棒球，克蕭笑答：「我一點都不想棒球，我只想這裡的人們。」他表示，打棒球這件事曾經有多特別，並不會因此減損，但隨著新球季的開打，自己現在才正要開始想要退休生活的美好，「我知道自己已經無法再打了，所以心態上非常平靜。」

克蕭本季除了擔任電視球評外，美媒也在今天報導他確定成為道奇特助，至於未來是否可能擔任教練，克蕭表示，「我不要教球，我想要看球，之後再看看吧。」

世界大賽 道奇 Clayton Kershaw

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