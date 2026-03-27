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MLB／形容道奇打線「毫不留情」羅伯茲：翔平被保送仍有安全感

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、羅伯茲。 美聯社
大谷翔平、羅伯茲。 美聯社

道奇隊今天在主場迎接開幕戰，山本由伸好投6局失2分好投，加上夢幻打線掩護，終場以8：2擊敗響尾蛇隊。道奇總教練羅伯茲形容這條打線「毫不留情」。

道奇今天排出的打線是大谷翔平、大谷翔平、塔克（Kyle Tucker）、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）、羅哈斯（Miguel Rojas）。

整條打線只有弗里曼沒敲出安打，但選到1次保送。史密斯和帕赫斯都是雙安並貢獻3打點。

羅伯茲形容這套打線是「毫不留情的打線」，他解釋：「我們後段棒次，放在其他隊都能打中心打線，對投手來說真的很難對付。就算進入第三輪或面對牛棚，不論左右投都能穩定輸出，每個打席都能有好內容。」

羅伯茲舉例，「像翔平的保送也是一樣，因為後面有強打壓陣，讓人很有安全感。雖然才第一場，但塔克、弗里曼打擊品質，以及孟西善於消耗球數的能力，對整體打線都有正面影響。這條打線既能串聯安打，也有長打火力。說真的，要找出這套陣容的缺點不容易。」

道奇 大谷翔平

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