MLB／「希望我們能三連霸」塔克談加盟道奇首戰體驗

道奇隊休賽季重磅補強的外野手塔克（Kyle Tucker），今日在開幕戰中正式迎來加盟後首秀，最終球隊以8：2擊敗響尾蛇隊。賽後塔克也談到對新東家的第一印象，直言感覺相當棒，並將目標放在更高層級的成就。

此役擔任第二棒的塔克，繳出4打數1安打、1打點並選到1次保送，被排在大谷翔平之後、貝茲（Mookie Betts）之前，也讓道奇打線火力更加完整。

「感覺很好，希望今年結束時，我們能成為三連霸球隊。今晚有一個很好的開始，觀眾和球迷進場支持我們真的很不可思議，而我們也會盡全力打出最好的表現，努力贏下盡可能的比賽。」塔克在開幕戰後受訪表示。

談到新隊友，塔克也對陣容給予肯定，「這支球隊有很多非常出色的球員，也都是很好的人。他們熱愛洛杉磯，並且會為支持的球迷全力以赴。」

值得一提的是，塔克在比賽中打回分數後，嘗試融入道奇招牌慶祝動作，卻出現「只動手不動腳」的趣味畫面。他賽後也笑說：「可能要再練一下慶祝動作，但我們還有很多時間可以慢慢調整。」

事實上，塔克先前在熱身賽擊出安打後，也在壘上試圖作出慶祝姿勢，但因動作略顯生澀，回到休息室後立即遭老將羅哈斯（Miguel Rojas）指導完整版姿勢。

目前道奇正朝隊史罕見的三連霸目標邁進，隨著塔克加入，整體戰力與深度再度升級，也讓球隊在新賽季持續被視為奪冠大熱門之一。