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MLB／老虎大物新秀首戰4安寫歷史！總教練讚嘆：完美初登場

聯合新聞網／ 綜合報導
麥高尼格爾初登場5打數4安打、貢獻2打點並跑回2分，寫下隊史與聯盟罕見紀錄。 法新社。
麥高尼格爾初登場5打數4安打、貢獻2打點並跑回2分，寫下隊史與聯盟罕見紀錄。 法新社。

老虎大物新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）在開幕戰驚艷全場，全場5打數4安打、貢獻2打點並跑回2分，不僅強勢回應外界期待，也寫下隊史與聯盟罕見紀錄，令總教練辛區（A.J. Hinch）賽後大讚，「這是一場完美的初登場。」

年僅21歲的麥高尼格爾首打席就展現大心臟，在滿壘情況下敲出兩分打點二壘安打，為球隊打開攻勢。隨後手感持續火燙，接連敲安，直到第九局再補上一支安打，完成單場4安的驚艷表現。

根據統計，麥高尼格爾成為1900年以來第6位大聯盟首秀單場敲出4安的球員，同時也是近100年來開幕戰第三年輕達成此紀錄的選手。此外，他更成為近80年來首位在生涯前兩個打席皆擊出長打的老虎球員。

談到生涯首戰，麥高尼格爾坦言一開始仍有些緊張，「我其實有點緊張，但很奇怪，當我準備揮棒的那一刻，那些緊張感就消失了。」

「在場上感覺很好，也很有自信，希望能把這樣的狀態延續下去。」麥高尼格爾補充表示。

麥高尼格爾是2023年首輪選秀球員，排名大聯盟百大新秀第2。本季憑藉小聯盟生涯打擊率3成13的表現，成功跳過3A直升大聯盟。此次開幕戰的亮眼發揮，也讓他迅速站穩球隊位置。

「這支球隊一直支持我，有問題大家都願意幫忙，能和這群人一起打球我真的很開心。」

值得一提的是，在家人到場見證的情況下，麥高尼格爾也準備將比賽用球送給父母，紀念這場難忘的生涯首秀。

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