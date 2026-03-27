MLB／眾頂級新秀初登場！村上宗隆等3人合力寫史上首見紀錄
大聯盟新賽季今天全面點燃戰火，包含白襪隊村上宗隆在內，總共有3名新秀大聯盟初登場開轟，創下史上首見紀錄。
據《OptaSTATS》統計，大聯盟歷史上有超過25000個比賽日，今天是唯一一次，同天3名球員大聯盟初登場開轟。分別是百大新秀第16的大都會隊班吉（Carson Benge）、白襪村上宗隆和百大新秀第5的紅雀隊威瑟霍特（JJ Wetherholt）。
另外，守護者隊德勞特（Chase DeLauter）去年例行賽沒出賽，在季後賽迎來初登場。今天是他生涯例行賽首秀，首轟和第二轟都出爐。
大聯盟百大新秀第2的老虎隊菜鳥麥高尼格爾（Kevin McGonigle），雖沒有全壘打，但單場5打數4安打，成為1900年以來第6位大聯盟首秀單場4安的球員。
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