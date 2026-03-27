MLB／切換球評視角看山本由伸 克蕭大讚投球有如「藝術品」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）轉換身分為球評，今天換個視角看前隊友們表現，大讚山本由伸的投球有如「藝術品」，山本賽後得知直呼開心，也說其實克蕭總是給自己很多稱讚，「那讓我更有動力繼續努力。」

克蕭去年隨道奇完成二連霸後退役，職場下一站在轉播台上，他為NBC Sports頻道擔任球評，今天以灰色西裝外套搭配白色襯衫造型現身，而非以往熟悉的道奇藍衫。

「就像是機器一樣。」克蕭表示，山本準備先發的例行課表，面對每場比賽的方式，就像是機器一樣精準，「球從他手中投出，就像是藝術品一樣。」比賽過程中，克蕭也不斷給出好評，像是誇讚他在對手開始適應投球節奏時，就馬上變換了策略，「只有像山本這種球路豐富的投手可以做到這一點，看他的投球真是賞心悅目。」

山本由伸在賽後訪問中得知了克蕭給自己的評價也喜上眉梢，「我真的很開心，他總是會像那樣稱讚我、鼓勵我，這也激勵著我要更努力。