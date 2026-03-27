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MLB／卡洛爾靠ABS躲過三振 山本由伸談本季新制：我喜歡！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸今天體驗到了ABS挑戰判決。 路透
山本由伸今天體驗到了ABS挑戰判決。 路透

儘管今天好球遭到電子好球帶系統（ABS）改判壞球，道奇隊日籍投手山本由伸對這項本季新制站在支持立場，「能夠得到正確判決，我覺得這點非常棒。」

道奇今天以8：2擊敗響尾蛇隊，在開幕戰搶下勝利，山本由伸以95球完成6局投球，被敲5安打、失2分，有6次三振、沒有保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），失分為第4局培多莫（Geraldo Perdomo）敲出的兩分砲。

<a href='/search/tagging/2/卡洛爾' rel='卡洛爾' data-rel='/2/191666' class='tag'><strong>卡洛爾</strong></a>今天首打席面對山本由伸，挑戰主審的好壞球成功。 法國新聞社
卡洛爾今天首打席面對山本由伸，挑戰主審的好壞球成功。 法國新聞社

此役全場共1次啟用ABS，為山本由伸首局面對卡洛爾（Corbin Carroll），球數2好0壞，卡洛爾面對下一球並未出棒，裁判原先判決好球三振，而卡洛爾提出挑戰，改判為壞球，卡洛爾續命，該打席最終為左外野飛球接殺。

山本表示，「雖然可能對自己不利，但也可能會有對自己有利的狀況，可以得到正確判決，我還滿喜歡的。」

卡洛爾 Corbin Carroll 山本由伸 響尾蛇 道奇

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