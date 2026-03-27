聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／卡洛爾靠ABS躲過三振 山本由伸談本季新制：我喜歡！
儘管今天好球遭到電子好球帶系統（ABS）改判壞球，道奇隊日籍投手山本由伸對這項本季新制站在支持立場，「能夠得到正確判決，我覺得這點非常棒。」
道奇今天以8：2擊敗響尾蛇隊，在開幕戰搶下勝利，山本由伸以95球完成6局投球，被敲5安打、失2分，有6次三振、沒有保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），失分為第4局培多莫（Geraldo Perdomo）敲出的兩分砲。
此役全場共1次啟用ABS，為山本由伸首局面對卡洛爾（Corbin Carroll），球數2好0壞，卡洛爾面對下一球並未出棒，裁判原先判決好球三振，而卡洛爾提出挑戰，改判為壞球，卡洛爾續命，該打席最終為左外野飛球接殺。
山本表示，「雖然可能對自己不利，但也可能會有對自己有利的狀況，可以得到正確判決，我還滿喜歡的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。