MLB／卡洛爾靠ABS躲過三振 山本由伸談本季新制：我喜歡！

儘管今天好球遭到電子好球帶系統（ABS）改判壞球，道奇隊日籍投手山本由伸對這項本季新制站在支持立場，「能夠得到正確判決，我覺得這點非常棒。」

道奇今天以8：2擊敗響尾蛇隊，在開幕戰搶下勝利，山本由伸以95球完成6局投球，被敲5安打、失2分，有6次三振、沒有保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），失分為第4局培多莫（Geraldo Perdomo）敲出的兩分砲。

卡洛爾今天首打席面對山本由伸，挑戰主審的好壞球成功。 法國新聞社

此役全場共1次啟用ABS，為山本由伸首局面對卡洛爾（Corbin Carroll），球數2好0壞，卡洛爾面對下一球並未出棒，裁判原先判決好球三振，而卡洛爾提出挑戰，改判為壞球，卡洛爾續命，該打席最終為左外野飛球接殺。

山本表示，「雖然可能對自己不利，但也可能會有對自己有利的狀況，可以得到正確判決，我還滿喜歡的。」