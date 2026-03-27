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MLB／大谷翔平已連3年開季送禮 山本由伸曝工作人員也有份
道奇隊今天以8：2擊敗響尾蛇隊，在開幕戰拿下勝利，大谷翔平在球季的第一天準備自己代言的Seiko手錶給全隊，山本由伸賽後透露感謝之餘，還揭露其實連工作人員都拿到了這份禮物。
道奇選手今天來到休息室，都會在置物櫃前發現兩份禮物，大谷送上價值4千美元（約台幣12.8萬元）、自己代言的品牌Seiko手錶，還附上一張紙條寫著「Let’s three-peat（完成三連霸）」，暗藏團隊本季目標，總教練羅伯茲（Dave Roberts）則準備了威士忌。
山本由伸今天賽後也被問到此事，他表示，「我就是很單純地覺得很高興，工作人員看起來也很開心，感覺他真的是很了不起的存在呢！」
羅伯茲則提到，實際上，大谷翔平已經是連續三年在開幕戰準備禮物，「我也收到了，他真的是非常大方又細心，他來到這裡已經是第3年，但每年開幕戰都準備禮物，大家都覺得很感激。」
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