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MLB／釀酒人投手群狂飆20K寫紀錄！米蕭洛斯基：開幕戰真的很瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
米蕭洛斯基聯手牛棚全場狂飆20次三振，追平近代大聯盟九局比賽單場三振紀錄。 路透。
米蕭洛斯基聯手牛棚全場狂飆20次三振，追平近代大聯盟九局比賽單場三振紀錄。 路透。

釀酒人怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）扛下開幕戰先發，聯手牛棚全場狂飆20次三振，成為史上首支在開幕戰達成此成就的球隊。最終球隊以14：2大勝白襪，不僅自1999年以來首次在開幕戰單場得分破十，甚至追平近代大聯盟自1900年以來九局比賽單場三振紀錄。

事實上，釀酒人開局並不順利，米蕭洛斯基首打席就被麥德羅斯（Chase Meidroth）轟出首打席全壘打，不過他迅速調整狀態，投5局僅被敲2安打、失1分，狂賞11次三振，讓白襪打者出現多達24次揮空。

米蕭洛斯基賽後表示，「開幕戰真的很瘋狂，場有很多事情發生。給對手全壘打很可惜，但他打得很好，就往前看吧。」

「感覺像是在漂浮，只是順著節奏進行，而且效果非常好。」米蕭洛斯基形容當下投球狀態。

接手的牛棚投手同樣延續壓制力，艾許比（Aaron Ashby） 、安德森（Grant Anderson）、霍爾（DL Hall）與伍佛德（Jake Woodford）合力再送出9次三振，其中霍爾與伍佛德更在各自投球局數完成三上三下的三振演出。

釀酒人過去任何比賽長度的三振紀錄為19次，此役一舉刷新新紀錄，也讓牛棚投手們也相當興奮。

「如果要猜哪個投手陣容可以做到，我覺得不猜我們那組會很傻。」霍爾說道。

對於這項紀錄，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）則顯得相對冷靜，「我不會把它當成歷史性的一場比賽，我更在意的是他今天投得很好，而且展現出成長，這才是最讓人興奮的地方。有時你必須受到挑戰才會有所回應。我覺得他的表現非常出色。」

值得一提的是，米蕭洛斯基締造隊史開幕戰最多三振投手紀錄，也成為大聯盟史上第7年輕在開幕戰演出雙位數三振的投手。

此外，回顧過去125個球季，僅有9支球隊曾在九局比賽中單場送出20次三振，最近一次為2022年的太空人與大都會，如今釀酒人也正式加入歷史行列。

釀酒人 米蕭洛斯基 安德森 大聯盟

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