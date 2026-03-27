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MLB／史上第一次ABS改判歸大都會捕手 相準打者是2米長人自信挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟例行賽本季首度導入電子好球帶系統（ABS），今天出現史上第一次挑戰成功。截圖自影片
大聯盟例行賽本季首度導入電子好球帶系統（ABS），今天出現史上第一次挑戰成功。截圖自影片

大聯盟例行賽本季首度導入電子好球帶系統（ABS），今天出現史上第一次挑戰成功，大都會隊捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在第3局海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）的打席挑戰壞球判決，成功獲得改判，將保送變成三振。

ABS從2022年起開始在小聯盟試行，逐步擴大範圍，近兩季先在大聯盟春訓熱身賽啟用，去年9月在委員會獲得投票通過後，正式在今年球季上路，而今天誕生大聯盟例行賽史上第一次ABS挑戰成功。

大都會以11：7擊敗海盜之戰，大都會先發投手培洛塔（Freddy Peralta）第3局面對克魯茲投到滿球數，接下來94.8哩內角直球被判壞球，艾瓦瑞茲當下即拍頭盔示意挑戰，克魯茲則開始脫護具，走上一壘途中，挑戰結果出爐，這球壓在線邊改判好球，克魯茲遭到三振。

艾瓦瑞茲表示，「我們從來都不會是100%確定，但因為打者比較高，所以你知道好球帶也會大一點，在這記判決上，我是相當有自信。」克魯茲是棒球場上有名的長人，身高達201公分。

自信 艾瓦瑞茲 大都會

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