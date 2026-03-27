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MLB／霸氣9上9下收尾！山本由伸扛道奇開幕戰繳6局失2分好投

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MLB／霸氣9上9下收尾！山本由伸扛道奇開幕戰6局失2分好投

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸開幕戰對響尾蛇隊繳出6局失2分優質先發。 法新社
山本由伸開幕戰對響尾蛇隊繳出6局失2分優質先發。 法新社

道奇隊王牌投手山本由伸在2026年球季開幕戰霸氣開局，今天面對響尾蛇隊繳出6局失2分優質先發，挨轟後演出9上9下，帶著4：2領先退場，第7局由崔能（Blake Treinen）接手投球。

山本去年扮演道奇奪冠最大功臣，獲得世界大賽MVP，扛起開幕戰不做第二人想，今天以95球完成6局投球，被敲5安打、失2分，有6次三振、沒有保送，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

山本的失分出現在第4局，首位打者卡洛爾（Corbin Carroll）敲安後，培多莫（Geraldo Perdomo）狙擊95.2哩直球，掃出一發右外野方向兩分砲；也在這一轟後，山本讓響尾蛇再無上壘者出現，連續解決9人次後收工。

道奇0：2落後局面，在第5局掀起反撲，單局打了10人次，先是前兩位打者孟西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernández）都敲安上壘，帕赫斯（Andy Pages）補上逆轉三分砲。

後續羅哈斯（Miguel Rojas）安打、大谷翔平獲得保送，讓響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）在該局沒拿到出局數就退場，後續弗里曼（Freddie Freeman）保送、史密斯（Will Smith）安打再進帳1分，記在賈倫帳上，賈倫最終先發4局被敲5安打、失4分。

大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，首打席就出現安打，第3局則是擊出左外野飛球遭到接殺，第5局獲得保送，在山本投球任內貢獻兩次上壘。

道奇 響尾蛇 山本由伸 大谷翔平

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