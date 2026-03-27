MLB／「這種事誰都會遇到」 史肯斯開幕戰崩盤！吞生涯最短先發

海盜怪物強投史肯斯（Paul Skenes）今日擔任開幕戰先發，面對大都會打線壓力，僅投0.2局就失5分提前退場，寫下生涯最短先發紀錄，最終球隊也以7：11吞敗。

儘管遭遇罕見低潮，史肯斯賽後仍保持冷靜，「我之後會再回去看這場比賽，但老實說，我沒有外界想像的那麼沮喪，能早點遇到這種狀況也不錯。」

此役大都會打者展現高度耐心，多次與史肯斯纏鬥，合計打掉10顆以上界外球，使他難以快速解決打席，壓制力大幅下降。

史肯斯也坦言對手的表現出色，但強調自己狀態沒有問題，「我會向他們致意，但我也必須做得更好。只是幾個球沒有投好而已，這種事誰都會遇到。」

最終在投球數逼近40球情況下，海盜總教練凱利（Don Kelly）選擇提前換投。

「他是競爭心很強的球員，當然想繼續投，但當時球數已經接近40球，如果再拖下去會有風險，所以我必須做出決定。」

現年23歲的史肯斯過去兩個賽季表現幾乎無懈可擊，生涯防禦率僅1.96，但開局面對首名打者林多（Francisco Lindor）投出保送，接著被胡安（Simon Juan）敲安，隨後遭到連續攻勢失分。

比賽關鍵出現在滿壘情況下，貝提（Brett Baty）擊出中外野清壘三壘安打，而海盜隊外野手克魯茲（Oneil Cruz）判斷失誤未能接殺，讓失分持續擴大。隨後又因守備判斷問題再失1分，最終讓大都會一舉取得5比2領先。