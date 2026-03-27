MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名錶 還附一張「三連霸」紙條

道奇隊今天在主場展開2026年球季，選手們一抵達休息室，就看到擺在置物櫃裡的兩份大禮，大谷翔平送上價值4千美元（約台幣12.8萬元）的Seiko錶，以及總教練羅伯茲（Dave Roberts）送的威士忌。

道奇今年賽季將挑戰三連霸，今天在主場迎接開幕戰，大谷送上自己代言的品牌手錶，還附上一張紙條寫著「Let’s three-peat（完成三連霸）」，暗藏團隊本季目標。

談到這份禮物，赫南德茲（Teoscar Hernández）說：「這有著很大意義，翔平是團隊的重要成員，也是最棒的隊友，總是為其他選手著想，努力讓大家開心。」

老將羅哈斯（Miguel Rojas）說：「他送給我們一支很棒的錶，世界上最強球員在2026年開幕戰送給我們手錶，這樣的回憶，會讓我們一輩子珍藏。」他說那張寫著「三連霸」的紙條，正是休息室全體人員的心態，「雖然不容易，但我們會帶著責任感與態度迎接挑戰。」