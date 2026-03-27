快訊

床單該用40°C還是60°C洗？專家解析最乾淨又不傷布料的洗滌溫度

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／村上宗隆生涯首戰就開轟還有2BB 躲過與大谷翔平的剪髮賭注

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆。 法新社
村上宗隆。 法新社

連三年百敗球隊白襪隊，今年又在開季輸得慘烈，以2：14輸給釀酒人隊，打線慘吞20K，締造1901年以來開幕戰9局比賽最多三振紀錄，但這場比賽有亮點，村上宗隆不僅0K，還在第9局敲出陽春砲，在大聯盟生涯首戰敲出首安即首轟。

釀酒人推出怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，投5局僅被敲2安打、失1分，狂賞11次三振，締造隊史開幕戰最多三振投手紀錄；此外，他的年紀23歲又357天，為大聯盟史上第7年輕在開幕戰演出雙位數三振。

村上此役擔任第六棒、一壘手出賽，與米蕭洛斯基的兩打席對戰都獲得保送；第三打席面對後援投手安德森（Grant Anderson），敲出一壘方向滾地球出局，接著第9局擔任首位打者面對伍佛德（Jake Woodford），將90.5哩卡特球送出右外野全壘打牆外，擊球初速103哩、飛行距離384呎。

村上的首轟球由一位名為史蒂夫．波拉克（Steve Pollack）的釀酒人球迷接到，儘管當時在他附近有不少球迷希望他能把球送給小朋友，但他說：「這是我第一次接到全壘打球，所以我希望留下它。」而這也因此讓村上有機會以簽名球棒換回這顆意義非凡的紀念球，村上表示，「這是非常特別的場面，所以我很開心可以拿回這顆球。」

有趣的是，今天在道奇主場面對響尾蛇隊的大谷翔平，一直很關心村上的比賽，還詢問：「宗隆有打安打了嗎？」

村上得知此事後，透露其實是因為與大谷在LINE群組裡的玩笑話，「我說如果我沒打出安打，我就要剪成『科技頭』（テクノカット、Techno Cut），翔平學長還回『你要改走科技風了啊？』」村上笑說：「請幫我轉告翔平學長，我躲過了喔！」

大聯盟 白襪 村上宗隆 大谷翔平

延伸閱讀

中職／獅隊首輪新秀單局4保送 二軍首戰不敵台鋼雄鷹

MLB／洋基開幕戰7：0完封巨人 賈吉吞4K唯一無安打

大谷和法官兩位超級英雄 成了棒球史上無前例的黃金時代

謝國城盃少棒／台東紅葉林劭投打俱佳 總教練譽四拍子

相關新聞

MLB／村上宗隆生涯首戰就開轟還有2BB 躲過與大谷翔平的剪髮賭注

連三年百敗球隊白襪隊，今年又在開季輸得慘烈，以2：14輸給釀酒人隊，打線慘吞20K，締造1901年以來開幕戰9局比賽最多三振紀錄，但這場比賽有亮點，村上宗隆不僅0K，還在第9局敲出陽春砲，在大聯盟生涯首戰敲出首安即首轟。

MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名錶 還附一張「三連霸」紙條

道奇隊今天在主場展開2026年球季，選手們一抵達休息室，就看到擺在置物櫃裡的兩份大禮，大谷翔平送上價值4千美元（約台幣12.8萬元）的Seiko錶，以及總教練羅伯茲（Dave Roberts）送的威士忌。

MLB／賈吉開幕戰吞4K戴「黃金墨西哥帽」創現任MVP最慘紀錄

賈吉在洋基開幕戰面對巨人表現不佳，全場5打數未安，加上4次三振創下現任MVP首例「黃金墨西哥帽」紀錄。儘管球隊以7：0大勝，賈吉仍成為焦點。

MLB／大谷帶來日本熱潮！道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作

洛杉磯道奇隊與UNIQLO達成歷史性合作，將在道奇球場設立「UNIQLO Field at Dodger Stadium」冠名展示。此次合作不僅涉及球場宣傳，還將包括與球迷互動及社區回饋計畫，旨在為洛杉磯社區創造價值。

MLB／洋基開幕戰7：0完封巨人 賈吉吞4K唯一無安打

美國職棒大聯盟新球季今天開打，開幕戰由舊金山巨人隊在主場迎戰紐約洋基隊，但王牌先發韋伯（Logan Webb）大失血，加上打線手感冷冰冰；洋基全場敲10支安打狙擊對手，且用4名投手聯手飆完封，終場以7：0擊敗巨人，新球季搶下開門紅。

MLB／宇宙道奇再開福袋 簽下前洋基主力後援卡森斯

道奇隊在開幕戰前夕正式簽下前洋基後援投手卡森斯，合約為期一年，薪資95萬美元。31歲的卡森斯因手肘手術未能出賽，預計下半季重返投手丘，將成為道奇牛棚的潛在助力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。