MLB／村上宗隆生涯首戰就開轟還有2BB 躲過與大谷翔平的剪髮賭注

連三年百敗球隊白襪隊，今年又在開季輸得慘烈，以2：14輸給釀酒人隊，打線慘吞20K，締造1901年以來開幕戰9局比賽最多三振紀錄，但這場比賽有亮點，村上宗隆不僅0K，還在第9局敲出陽春砲，在大聯盟生涯首戰敲出首安即首轟。

釀酒人推出怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，投5局僅被敲2安打、失1分，狂賞11次三振，締造隊史開幕戰最多三振投手紀錄；此外，他的年紀23歲又357天，為大聯盟史上第7年輕在開幕戰演出雙位數三振。

村上此役擔任第六棒、一壘手出賽，與米蕭洛斯基的兩打席對戰都獲得保送；第三打席面對後援投手安德森（Grant Anderson），敲出一壘方向滾地球出局，接著第9局擔任首位打者面對伍佛德（Jake Woodford），將90.5哩卡特球送出右外野全壘打牆外，擊球初速103哩、飛行距離384呎。

村上的首轟球由一位名為史蒂夫．波拉克（Steve Pollack）的釀酒人球迷接到，儘管當時在他附近有不少球迷希望他能把球送給小朋友，但他說：「這是我第一次接到全壘打球，所以我希望留下它。」而這也因此讓村上有機會以簽名球棒換回這顆意義非凡的紀念球，村上表示，「這是非常特別的場面，所以我很開心可以拿回這顆球。」

有趣的是，今天在道奇主場面對響尾蛇隊的大谷翔平，一直很關心村上的比賽，還詢問：「宗隆有打安打了嗎？」

村上得知此事後，透露其實是因為與大谷在LINE群組裡的玩笑話，「我說如果我沒打出安打，我就要剪成『科技頭』（テクノカット、Techno Cut），翔平學長還回『你要改走科技風了啊？』」村上笑說：「請幫我轉告翔平學長，我躲過了喔！」