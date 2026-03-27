MiLB／教練說可以上大聯盟了 林維恩：準備好了我不會害怕

上升速度極快的旅美左投林維恩，生涯首度在大聯盟熱身賽登場，經歷1.1局失6分的震撼教育。他親身體會與大聯盟的差距，領悟未來若要站上最高層級，必須「把平常困難的事，做到變成習慣」。

旅美首季三級跳 運動家新秀榜名列前4

林維恩年僅20歲，去年開始旅美，在職業生涯第一個球季連跳3級，從1A、高階1A一路升上2A。運動家200多名小聯盟球員當中，他在潛力新秀榜排名高居第4，官網預估最快2027年有機會大聯盟。

林維恩身材好，球技與心理素質超越同齡球員，層級一路攀升。他的1A總教練高達（Javier Godard）去年光看他投完第一場比賽，繳出3局7K表現後，告訴他說：「你明年就可以上大聯盟。」

評估與大聯盟差距「我一直都準備好」

林維恩在運動家春訓基地接受中央社訪問，評估自己與大聯盟的距離。他說：「我一直都準備好了。」無論是心態或技術上，他都準備好迎接挑戰。

「當然技術上還有一些小細節要改進。」 他表示，春訓期間正努力調整球路與執行細節，但如果今年球團要他上大聯盟，他說：「我覺得已經準備好了，就算真的上去，我不會害怕。」

美國職棒運動家隊小聯盟投手林維恩（左）在小聯盟熱身賽場邊幫隊友做紀錄。 中央社

熱身賽震撼教育 對決高手要更細膩

林維恩的把握來自親身體驗。他結束3月初經典賽之後，隨即返美，3月15日在大聯盟熱身賽登板，對上中華隊隊友費柴德（Stuart Fairchild）效力的守護者，投1.1局挨轟失6分。

林維恩坦言，這場比賽沒有投好，但也讓他看見自己與大聯盟的實力差距，「我覺得差距沒有特別大，但還是有差」。他將繼續調整，拉近與大聯盟的差距。

林維恩觀察，區別選手實力高下的關鍵往往是「很細膩的東西」。他說：「要接近他們，就要把一些平常難以做到的事，慢慢做到變成習慣。」

他舉例，過去與打者對決，習慣在球數前段先用速球搶好球，今年不一樣，加強在「淺球數」時也能用變化球去搶好球。除了配球策略，他的武器球種也持續進化，原有速球、曲球、變速球之外，滑球調整為卡特球，新增橫掃球（Sweeper）。

美國職棒運動家隊小聯盟投手林維恩（右）與翻譯宋懿（左）在春訓營備戰球季。 中央社

經典賽洗禮 返美後體力大考驗

林維恩這個春天歷經大賽洗禮，3月8日在東京巨蛋，中華隊史首度在經典賽打敗韓國的戰役，他上場中繼2.1局，化解壘上失分危機，對勝利有重要貢獻。

他返美不到一個星期就在大聯盟熱身賽上場，坦言身體不是最佳狀況。林維恩說，從經典賽回來體重減少約5公斤，搭機時已經有感冒、發燒症狀，加上時差和旅途勞累，15日這場大聯盟熱身賽投得掙扎。

從觀眾變國手 「3年轉變」激勵自己

經典賽後，林維恩在社群媒體貼出「3年前、3年後」照片，回顧上屆經典賽他是台下觀眾，如今成為場上國家隊一員，他說這篇貼文是激勵自己也激勵所有人，「3年時間可以改變很多，就看你抱著什麼樣的心態」。

除了入選國手，林維恩在國際賽抗韓也有深刻體會。他在2023年U18世界盃預賽，對韓國先發5.2局失1分，幫助台灣6比1獲勝；本屆經典賽，他接替先發投手古林睿煬，用雙殺、三振化解壘上有人危機，儘管挨轟失分，仍為台灣守住局面。

就是不想輸 少棒不敵韓國記到現在

林維恩說，從小打韓國結果都不太順利，特別是少棒時期，他代表桃園市龜山國小，出征韓國首爾，爭取威廉波特世界少棒錦標賽（LLB）亞太區代表權，結果在冠軍賽1比6輸給韓國。

林維恩說，從少棒那一次經驗之後，「每次打韓國，我都一定要贏」。

美國職棒運動家隊小聯盟投手林維恩（圖）在春訓營與隊友傳接球熱身。 中央社

心理素質強大 鬥志與自信兼備

擁有身高188公分、體重81公斤的高大體格，林維恩心理素質也受到各界看好，大聯盟官網的球探報告寫道：「林維恩個性活潑、在投手丘上有自信，是一名鬥志強烈的投手。」

記者問他，在經典賽這樣高張力的大場面，如何保持穩定、拿出好表現，他分享自己如何面對比賽壓力：「你場下練習做了這麼多準備，就是為了比賽，當然是全力以赴，結果好或不好都讓它發生，因為這代表你的準備有多少。」

林維恩說：「有時候結果不好，未必不好，只是有些細節你可以做得更好。」