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MLB／賈吉開幕戰吞4K戴「黃金墨西哥帽」創現任MVP最慘紀錄
洋基今天在開幕戰以7：0大勝巨人，不過「法官」賈吉（Aaron Judge）手感冰冷，全場5打數繳白卷，吞下4次三振，創下史上首例現任MVP在開幕戰吞下「黃金墨西哥帽（Golden Sombrero）」難堪紀錄。
在棒球術語中「黃金墨西哥帽」是指一名打者單場被三振4次，源自於足球的「帽子戲法」，賈吉今天前3打席皆遭巨人先發投手韋伯（Logan Webb）三振，第4打席面對文恩（Keaton Winn）再度吞K，全場5打數未敲安，是洋基打線中唯一未開張的球員。
根據記者藍斯（Sarah Langs），賈吉是史上首位在開幕戰吞下4次三振的現任MVP球員，過往的最高紀錄為單場挨3K，由1980年史塔傑（Willie Stargell）、1999年索沙（Sammy Sosa）、2015年楚奧特（Mike Trout）、2016年唐納森（Josh Donaldson）與2017年布萊恩（Kris Bryant）等人共同保持。
賈吉去年球季從未出現單場遭三振4次的情形，而2024年他曾5度在一場比賽中吞下4K，但當年他仍揮出58發全壘打，打擊率3成22長打率7成01，榮膺該年年度MVP。
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