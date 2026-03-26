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MLB／大谷帶來日本熱潮！道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供
道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供

全新合作將於道奇球場設立「UNIQLO Field at Dodger Stadium」之場地冠名展示

洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）與全球服裝品牌 UNIQLO 今日宣布達成一項具歷史意義的合作夥伴關係。雙方將攜手合作，為道奇隊、球迷、UNIQLO全球顧客，以及整個洛杉磯社區創造更多價值。根據合作協議，道奇球場內將設置「UNIQLO Field at Dodger Stadium之冠名展示。

此次合作旨在結合兩個在全球皆擁有廣大支持者的世界級品牌，亦是UNIQLO在美國首度展開的大型運動體育合作案。依據合作內容，UNIQLO將於球場多處設置冠名展示區域，包括中外野打者視線區上方、記者席下方外牆，以及沿著壘線的草地區域。

道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供
道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供

洛杉磯道奇隊總裁暨執行長 Stan Kasten 表示：「我們非常榮幸能與UNIQLO建立這項歷史性的合作，並在道奇球場中加以呈現。UNIQLO在其領域中的卓越表現，正如道奇隊在棒球界的成就。雙方皆以成為全球領導品牌為目標，並致力於在各自的產業與社群中樹立標竿。」

UNIQLO創辦人暨迅銷集團（Fast Retailing Group）董事長 柳井正（Tadashi Yanai） 則表示：「能夠與洛杉磯道奇隊這樣一支與時俱進、享譽全球的頂級球隊合作，是我們莫大的榮幸。對 UNIQLO 而言，這是一項能將世界各地人們連結在一起的夢想合作。如同道奇隊，UNIQLO也以成為世界第一為目標。我們期待與道奇隊攜手，為洛杉磯及全美的球迷與顧客帶來嶄新價值，持續致力於成為全球最喜愛、最值得信賴的品牌。」

道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供
道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供

合作內容將超越一般體育贊助範疇，重點包括：

以道奇球迷為核心：

新賽季初期，雙方將於UNIQLO Field at Dodger Stadium舉辦球場內大型活動，向數千名道奇球迷介紹 UNIQLO，並贈送 UNIQLO LifeWear 服飾商品。

深化與UNIQLO顧客的互動：

UNIQLO計畫於加州特定門市（以洛杉磯地區為主）設立專屬展示空間，呈現並推廣此次合作內容。

對洛杉磯社群的長期承諾：

UNIQLO與道奇隊將持續投入社區回饋，攜手規劃多項具社會影響力的合作計畫，特別關注下一代的發展。相關細節預計將於五月對外公布。

道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供
道奇歷史性首度與UNIQLO宣布合作。 UNIQLO提供

道奇 大谷翔平

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