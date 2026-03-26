聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／宇宙道奇再開福袋 簽下前洋基主力後援卡森斯
衛冕軍道奇開幕戰前夕再做補強，根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇以一年大聯盟合約簽下前洋基右投卡森斯（Jake Cousins），保障薪資為95萬美元。
卡森斯目前31歲，去年未在大聯盟有出賽紀錄，季中因接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）賽季報銷，不過他在2024年為洋基後援出賽37場，拿下2勝1敗防禦率2.37，在38局投球中送出53K，是隊上牛棚主力之一。
道奇在簽下卡森斯後將其放入傷兵名單，由於去年動刀的緣故，卡森斯預計要下半季才能重回投手丘，有機會成為季末道奇牛棚幫手。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。