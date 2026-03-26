MLB／宇宙道奇再開福袋 簽下前洋基主力後援卡森斯

衛冕軍道奇開幕戰前夕再做補強，根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇以一年大聯盟合約簽下前洋基右投卡森斯（Jake Cousins），保障薪資為95萬美元。

卡森斯目前31歲，去年未在大聯盟有出賽紀錄，季中因接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）賽季報銷，不過他在2024年為洋基後援出賽37場，拿下2勝1敗防禦率2.37，在38局投球中送出53K，是隊上牛棚主力之一。

道奇在簽下卡森斯後將其放入傷兵名單，由於去年動刀的緣故，卡森斯預計要下半季才能重回投手丘，有機會成為季末道奇牛棚幫手。