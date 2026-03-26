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MLB／達比修有右肘復健中 列「限制名單」不隨隊無薪水

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

大聯盟39歲日籍強投達比修有去年進行右手肘尺側副韌帶手術，今年球季無法出賽，而教士隊準備迎接開季，將達比修有列在限制名單（restricted list）中，不占用40人名單名額，也替球團騰出更多可運用的薪資空間。

達比修有和教士的合約還有3年，但他在去年進行右肘手術，新球季整季報銷，一度曾傳出他要退休，但達比修有自己在社群發文指出，自己目前專注於復健，「現在還沒有要宣布退休。」如今達比修有被放進限制名單。

限制名單是為仍有合約在身、但因各種原因無法出賽的球員所設計，且須經由大聯盟官方核准。在這份名單中的球員通常已不隨隊，不占用40人名單的名額，合約仍受原所屬球團控制，球員待在限制名單的時間沒有限制，且在這期間球隊可不支薪。

達比修有和教士的6年合約已進入第4年，今年薪資1500萬美元（約台幣4.82億元）的薪資，若教士今年不需支付這筆薪水，也能有更多的空間能在自由市場上持續補強。

達比修有在2024年也曾因「與家庭相關的私人事務」被放進限制名單中，近3個月後歸隊被移出名單，這次則是因傷復健中。根據大聯盟官網報導，達比修有目前已沒有隨隊，但教士主場的休息室還保留他的置物櫃。

達比修有 教士

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