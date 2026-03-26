MiLB／林盛恩告別二刀流專職投手 大聯盟王牌當心靈導師

20歲旅美投手林盛恩告別二刀流養成計畫，本季起專任投手；轉型決策過程中，紅人球團安排大聯盟王牌投手格林（Hunter Greene）出面，扮演心靈導師的角色，傳授經驗，幫助林盛恩更確立方向。

美國職棒辛辛那提紅人隊球員發展總監法瑞爾（Jeremy Farrell）接受中央社訪問，確認林盛恩今年從1A層級出發，揮別上個球季身兼投手與打者的二刀流計畫，朝向先發投手養成。法瑞爾向中央社說明球團思路，整個大聯盟真正做到二刀流只有大谷翔平一人，「說明這條路非常困難，盛恩已經全力以赴，不代表失敗或做不到，這是我們綜合考量下做出的決定」。

林盛恩今年20歲，台東出生、高雄長大，畢業於棒球名校穀保家商，是同世代最具運動天分的球員之一。3年前展開旅美生涯之後，走上一條與眾不同的道路，成為第一個在職業層級二刀流的台灣球員。

紅人球團2023年簽下林盛恩，簽約金是頂級水準的120萬美元，加上獎學金，合約總值近新台幣4000萬元。法瑞爾說，林盛恩入隊時，球探評估他兼具打擊與投球實力，加上其高度意願，球隊前2年支持他走二刀流之路。

美國職棒辛辛那提紅人隊球員發展總監法瑞爾接受中央社訪問，談台灣好手林盛恩從二刀流轉為專職投手的決策過程。 中央社

法瑞爾是紅人隊決策高層，掌握小聯盟體系200多個球員的升降。他表示，林盛恩這2年歷經傷勢與疲勞，考量二刀流站上大聯盟難度高，球團認為現在是他專注投球的最好時間點，期待他卸下重擔之後的表現。

林盛恩去年在新人聯盟兼任投手與打擊。8月升上1A之後，他已專任投手，出賽5場都是先發，投16局有21次三振、僅5次保送。

升1A之前，球團與林盛恩商討轉型，林盛恩仍無法放下二刀流夢想。後來，正好在春訓基地調整的大聯盟王牌投手格林與林盛恩見面長談，扮演關鍵角色。格林以過來人身分，分享從二刀流轉向專任投手的心路歷程。

26歲的格林是身價16億的大聯盟明星投手。紅人隊3年前與他簽下6年合約，總值5300萬美元（約新台幣16億元）。他年輕時就擁有絕佳運動天賦，但進入職業之後，專心朝向投手發展，最快能投出104英里（約167公里）超級火球。

「會不會捨不得，會不會後悔，我自己也想了滿多。」林盛恩接受中央社訪問時，談到這一段放下二刀流夢想的決策過程，最初「心情上很複雜」，後來有機會與格林長談，瞭解格林放棄打擊、專攻投手時，有過一樣的掙扎。

美國職棒辛辛那提紅人隊小聯盟台灣球員林盛恩暫時放下二刀流夢想，本季開始專任先發投手。 中央社

林盛恩帶著心中的疑問，向這名大聯盟投手請益：「你以前打擊這麼好，投球也很好，這2個要怎麼選一個？」

林盛恩說，格林分享在做出選擇之後，確實可以減輕身體負擔，但格林訓練課表沒有放鬆，維持野手的重訓分量，有空檔的時候也喜歡參加守備練習。

林盛恩去年投打兩頭燒，「一個人做兩個人工作」，他坦言對身體是一大考驗，時間排得滿滿。林盛恩形容二刀流生活，「你要在球場一直跑來跑去，這邊打擊練習完，你又要去準備練投，每天來來回回」。二刀流重擔在身，林盛恩不僅喘息時間比別人少，晚上睡覺帶著一身疲勞酸痛，經常很難入睡。

美國職棒辛辛那提紅人隊小聯盟台灣球員林盛恩擁有投手與打者的運動天分，球團經過1年二刀流的培養後，決定專攻投手。 中央社

雖然二刀流這一頁暫時翻過，但林盛恩身上帶著獨一無二的經驗往下走，這是他跟格林的共同話題。林盛恩說，走過二刀流這條路，在面對打者的時候，更能看透打者的心理，在什麼情況下想要打什麼球。

林盛恩坦言，過去2年採用二刀流打法，確實讓自己在小聯盟爬升的進度較別人落後，今年在身體健康的狀態下，從休賽季就以全職投手的備戰，期待本季自1A出發，爭取機會升上2A。

法瑞爾指出，林盛恩卸下二刀流的負荷，正在重新認識自己的身體，他擁有很好的指叉變速球，過去最快球速可到95英里，目前正培養另一種變化球當作第二武器，期待他今年在1A的表現。