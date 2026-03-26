MLB／鄧愷威開季大聯盟出發！ 本季台將第一人

休士頓太空人隊今天公布開季26人名單，27歲旅美投手鄧愷威確定入列，是他生涯首度進入開季大聯盟名單中，也是本季首位從大聯盟開季的台灣球員，相隔7年再度有台灣投手開季從大聯盟出發。

鄧愷威邁入旅美第9個球季，今年初被舊金山巨人隊交易至太空人隊，補強太空人隊投手戰力。鄧愷威轉隊後，今年在春訓熱身賽出賽6場（1場先發），合計投10.2局，被敲3支安打（2轟），失3分，拿下1勝1中繼，防禦率2.53。

太空人隊將在美國時間26日展開新球季，與天使隊進行4連戰，今天公布開季26人名單，鄧愷威成為今年首位開季被大聯盟出發的台將，預計被安排在牛棚，可望擔任長中繼的角色，也是能先發、能後援的活棋，將隨太空人隊迎接開季前28天打26場比賽的考驗。

鄧愷威於2024年效力於巨人隊時首度登上大聯盟，出賽4場都是後援登板，他連兩年都有大聯盟出賽紀錄，去年共計8場出賽（7場先發），投了29.2局，飆出39次三振，拿下2勝4敗。

今年鄧愷威轉披太空人隊戰袍，生涯首次進入開季大聯盟名單中。台灣前一次有台灣球員開季在大聯盟是2023年效力於紅襪隊的內野手張育成，前一次有台灣投手在大聯盟開季則已是2019年馬林魚隊左投陳偉殷，他在2012至2019年連續8年進入開季大聯盟名單。