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MLB／洋基挑戰17年來首冠！紐媒：高期待和高壓力進入賽季

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉。 美聯社
洋基「法官」賈吉。 美聯社

傳統豪門洋基隊上次奪冠已是2009年的事，今年將帶著接近原班人馬捲土重來，仍被看好是爭冠球隊之一。明天將與巨人隊展開大聯盟開幕戰，「紐約郵報」形容今年洋基「帶著高度期待和壓力進入新賽季」。

紐郵報導提到，洋基對目前這套陣容充滿信心，不只先發戰力，整體深度也讓人樂觀，尤其是在幾名重要球員即將從傷兵名單回歸。對於已經執教第9季的總教練布恩（Aaron Boone）來說，承受不小壓力，他帶領的洋基例行賽戰績一直不錯，但始終還沒拿出具體成果。

對於連兩屆美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）來說，同樣承受壓力，他幾乎達成過這項運動中所有成就，唯獨缺少洋基偉大球星的關鍵要素「冠軍」。

「現金人」凱許曼（Brian Cashman）也面臨壓力，即將邁入總管生涯第29個球季，同時也是合約最後一年，必須再次打造正確的陣容組合，為自己的履歷再添一座世界大賽冠軍。

洋基春訓表現不俗，王牌投手寇爾（Gerrit Cole）歸隊也指日可待。布恩評價今年春訓，「很多我們想看到的答案都有出現，目前整體健康狀況不錯，也有不少球員正在回歸的路上，復健進度都朝好的方向發展。我覺得那些未來會成為球隊核心、甚至可能比預期更快扛起重任的年輕球員，表現真的很亮眼。以我們現在的陣容深度來看，整季都會有競爭機會不斷出現。」

洋基 巨人 MLB

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