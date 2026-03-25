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MLB／道奇主帥評朗希太在意數據分析 美媒直言遭下放是「時間問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍投手佐佐木朗希熱身賽表現大崩盤。 路透社
日籍投手佐佐木朗希熱身賽表現大崩盤。 路透社

道奇日籍投手佐佐木朗希熱身賽表現掙扎，四場先發防禦率高達15.58，儘管道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）已多次表達對他仍充滿信任，但羅伯茲也坦言，佐佐木朗希可能有點過於鑽研數據分析。

佐佐木朗希昨進行春訓最後一場登板，面對天使先發投2局失5分，狂丟8次四死球，儘管未被敲安，但控球走鐘仍讓他付出代價，今年春訓累計四場先發防禦率15.58，在8.2局投球送出17次保送，儘管投出12次三振，但每局被上壘率（WHIP）高達2.77。

道奇總教練羅伯茲仍對佐佐木朗希充滿信任，屢屢表示不擔心他的狀況，不過羅伯茲今天受訪時說：「他（佐佐木朗希）可能有點過於鑽研數據分析，影響到他的運動表現，我們希望他能改善這點，我期待他能變得更好，他也真的需要變得更好。」

羅伯茲先前表示，佐佐木朗希仍預計將擔綱新球季第四戰先發投手，不過記者赫南德茲（Dylan Hernandez）指出，佐佐木朗希恐已進入「整組壞光」的狀況，道奇可能得花數年時間才能將他修好，更直言他被下放至小聯盟只是「時間問題」。

MLB 道奇 佐佐木朗希 羅伯茲

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