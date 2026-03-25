MLB／大谷翔平「曲球」發威狂飆11K 道奇教頭：成為強大武器

道奇隊二刀流巨星大谷翔平今天在春訓熱身賽登板投球，此戰他主投4局用86球，失3分，飆出11次三振；打擊部分則是2打數1安打，連3場敲安。

大谷翔平雖投出11次三振，但控球不穩，投出2次四壞保送，86球中只有49球是好球。對於大谷的表現，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚，「他已經準備好了。從熱身賽兩次登板來看，不論強度、專注力，還是投球內容都相當不錯。」

羅伯茲指出：「他（大谷）能靈活運用各種球種，無論是攻擊打者在球數上取得優勢，或是解決打者的方法，都有多種選擇，看得出他對自己球種的多樣性非常有信心。」

此戰大谷頻繁使用曲球，羅伯茲大讚：「我覺得非常出色。能用曲球搗亂打者節奏這點很關鍵，不只變化幅度大，速度與球速的落差也成為強大的武器。」