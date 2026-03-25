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MLB／塔克敲安慶祝動作不到位 老將羅哈斯熱心指導

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇外野手塔克。 路透社
道奇外野手塔克。 路透社

道奇外野手塔克（Kyle Tucker）先前在熱身賽擊出安打後，在壘上試圖作出道奇知名安打慶祝姿勢，但由於動作略顯生澀，於是回到休息室後立即遭老將羅哈斯（Miguel Rojas）指導完整版姿勢。

塔克在休賽季以四年2.4億美元合約加入衛冕軍道奇，他在對戰天使時的熱身賽中，因一次不太到位的慶祝動作，在休息區被羅哈斯要求模仿完整動作，塔克試圖將手伸得更高、身體向一側彎曲，羅哈斯則滿意的為新隊友鼓掌。

羅哈斯2024年曾於道奇官方TikTok影片中解釋這個慶祝動作，主要源自球隊體能教練要求選手所做的髖部訓練動作，球員在擊出一壘安打便會擺出此慶祝姿勢，此外道奇隊內也有專屬的二壘安打慶祝動作。

塔克已連四年入選明星賽，去年球季共擊出133支安打，包含25支二壘安打，因此他可能得加緊腳步學習道奇隊的慶祝動作。

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MLB 道奇 塔克

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