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MLB／「重傷害」湯瑪斯再槓白襪 因肖像權開吉老東家
根據《ESPN》報導，名人堂成員湯瑪斯（Frank Thomas）已正式向老東家白襪提告，針對球團未經授權在球衣上使用其肖像權提起訴訟，這名擁有「重傷害」封號傳奇名將，再次與前東家發生摩擦。
這起訴訟發生在伊利諾州，起因是白襪在2025年4月販售的一款城市版球衣，球衣上印有湯瑪斯的名字與35號背號，湯瑪斯提出的求償金額超過5萬美元，同時球衣品牌也被列為被告。
湯瑪斯19年生涯中有16季效力白襪，曾在1993-94年連獲美聯MVP，入選過五次明星賽，包含全壘打、打點、二壘打、保送等多項數據皆為隊史之最，並在2014年入選名人堂。
上月湯瑪斯才因白襪在「黑人歷史月」發文紀念時未提及自己槓上球隊，如今再度與老東家陷入官司僵局，在球員時期，他也曾與時任白襪總經理威廉斯（Ken Williams）因合約、醫療問題出現爭執。
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