快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「重傷害」湯瑪斯再槓白襪 因肖像權開吉老東家

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇球星「重傷害」湯瑪斯。 美聯社
傳奇球星「重傷害」湯瑪斯。 美聯社

根據《ESPN》報導，名人堂成員湯瑪斯（Frank Thomas）已正式向老東家白襪提告，針對球團未經授權在球衣上使用其肖像權提起訴訟，這名擁有「重傷害」封號傳奇名將，再次與前東家發生摩擦。

這起訴訟發生在伊利諾州，起因是白襪在2025年4月販售的一款城市版球衣，球衣上印有湯瑪斯的名字與35號背號，湯瑪斯提出的求償金額超過5萬美元，同時球衣品牌也被列為被告。

湯瑪斯19年生涯中有16季效力白襪，曾在1993-94年連獲美聯MVP，入選過五次明星賽，包含全壘打、打點、二壘打、保送等多項數據皆為隊史之最，並在2014年入選名人堂。

上月湯瑪斯才因白襪在「黑人歷史月」發文紀念時未提及自己槓上球隊，如今再度與老東家陷入官司僵局，在球員時期，他也曾與時任白襪總經理威廉斯（Ken Williams）因合約、醫療問題出現爭執。

MLB 白襪 湯瑪斯

相關新聞

MLB／熱身賽首次「二刀流」 大谷翔平先發4局飆11K還敲1安

洛杉磯道奇隊今天進行春訓最後一場熱身賽，日籍球星大谷翔平首次以「二刀流」身分上場，面對前東家洛杉磯天使隊，擔任先發投手主投4局用86球，失3分，飆出11次三振，擔任開路先鋒2打數敲出1支安打。

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

效力於守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），也是今年世界棒球經典賽中華隊國手，今年獲邀參與大聯盟春訓，力拚開季回到大聯盟的機會，但隨著球季即將開打，費爾柴德預計會回到小聯盟，從3A開季。

MLB／塔克敲安慶祝動作不到位 老將羅哈斯熱心指導

道奇外野手塔克在熱身賽安打慶祝動作不夠到位，老將羅哈斯隨即熱心指導他學習完整版姿勢。塔克已連四年入選明星賽，需加緊學習道奇隊的慶祝動作以適應新環境。

MLB／「重傷害」湯瑪斯再槓白襪 因肖像權開吉老東家

名人堂球員湯瑪斯向白襪提起訴訟，指控球隊未經授權使用其肖像於2025年球衣上，求償超過5萬美元。此舉再次引發與老東家的摩擦，湯瑪斯在職業生涯中曾多次因合約及醫療問題與白襪展開爭執。

MLB／洋基柯爾術後二度登板 1.2局飆3K自認狀態好

洋基王牌投手柯爾在春訓最終戰上先發，1.2局失1分且送出3次三振，自手肘韌帶重建手術後第二度登板。他表示狀態良好，對於春訓的表現感到振奮。

MLB／去年30轟30盜還奪金手套 小熊端六年長約綁住阿姆斯壯

小熊隊與外野新星阿姆斯壯簽訂六年1.15億美元合約，將他留至2032年。阿姆斯壯去年表現優異，成為隊史第二位達成30-30成就的球員，並獲得金手套榮譽。這項合約不包含球隊選擇權，讓他有機會在未來自由市場再度爭取高薪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。