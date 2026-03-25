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MLB／熱身賽首次「二刀流」 大谷翔平先發4局飆11K還敲1安

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷今日熱身賽啟動「二刀流」，擔任先發投手主投4局飆出11次三振。 路透
大谷今日熱身賽啟動「二刀流」，擔任先發投手主投4局飆出11次三振。 路透

洛杉磯道奇隊今天進行春訓最後一場熱身賽，日籍球星大谷翔平首次以「二刀流」身分上場，面對前東家洛杉磯天使隊，擔任先發投手主投4局用86球，失3分，飆出11次三振，擔任開路先鋒2打數敲出1支安打。

「投手大谷」開賽對奈托（Zach Neto）、楚奧特（Mike Trout）連送2次三振，再製造滾地球出局，形成3上3下，2局上被索勒（Jorge Soler）敲安打，再對孟卡達（Yoan Moncada）投出保送，接下來連續對6名打者飆出三振。 

大谷投到4局上先保送首名打者，接著再飆3K，5局上被洛爾（Josh Lowe）、達諾德（Travis d’Arnaud）、佩拉薩（Oswald Peraza）連敲3安失1分後退場，接替的凱利（Antoine Kelly）在滿壘時投出2次保送再失2分，都是大谷的自責分。

打這翔平擔任開路先鋒2打數敲出1支安打。 法國新聞社
打這翔平擔任開路先鋒2打數敲出1支安打。 法國新聞社

大谷共投4局，被敲出4支安打有3安集中在第4局，另有2次四壞球保送，飆出11K，只有1個出局數不是用三振抓下，最快球速達98.5英里（約158公里）。

至於「打者大谷」擔任開路先鋒，面對天使隊先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz），1局下首打席遭到98英里（約158公里）的伸卡球三振，4局下對決天使第二任投手桑德林（Nick Sandlin），擊出右外野方向安打。

楚奧特 道奇 大谷翔平

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