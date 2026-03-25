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MLB／洋基柯爾術後二度登板 1.2局飆3K自認狀態好

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾再度於春訓投球。 路透社
洋基王牌投手柯爾再度於春訓投球。 路透社

洋基王牌投手柯爾Gerrit Cole）今天在春訓最終戰先發登板，面對小熊主投1.2局失1分，送出3次三振，這是他自接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）後第二次實戰登板，賽後他也對自身狀態相當滿意。

柯爾今天用26球完成任務，其中有17顆好球，他以直球作為主要武器，均速為96.3英里，最快球速達98英里（約158公里），唯一失分為布萊格曼（Alex Bregman）的陽春全壘打，面對阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、布許（Michael Busch）與哈普（Ian Happ）皆投出三振。

柯爾對自己的狀態相當滿意，他說：「我很享受在場上比賽，這是個非常健康的春訓，讓人相當振奮。」柯爾在2025年3月接受手肘韌帶重建手術，去年整季均未出賽，預計在今年5月至6月有望復出。

MLB 洋基 柯爾 Gerrit Cole

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