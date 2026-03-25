MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

效力於守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），也是今年世界棒球經典賽中華隊國手，今年獲邀參與大聯盟春訓，力拚開季回到大聯盟的機會，但隨著球季即將開打，費爾柴德預計會回到小聯盟，從3A開季。

大聯盟新球季即將展開，費爾柴德目前不在守護者隊40人名單中，在今年大聯盟熱身賽出賽10場，27打數敲出6支安打，有1發全壘打，打擊率2成22，開季的定位受到關注，如今狀況逐漸明朗，守護者隊營運總管安東內提（Chris Antonetti）透露，他預計會從3A開季。

根據守護者官網新聞指出，費爾柴德和守護者隊簽下的小聯盟約，內容包括一項「向上流動條款（upward mobility clause）」，如果有球隊要將他放進26人名單或是40人名單，守護者隊就要決定是否要跟進，或是與他分道揚鑣。

安東內提指出，已經和費爾柴德討論過，「如果維持現狀，他就會從3A出發。」並目前守護者隊規劃中的外野手，預計由史蒂文關（Steven Kwan）守左、中外野，德勞特（Chase DeLauter）擔任右外野手或指定打擊，還有左右開弓的馬丁尼茲（Angel Martinez）。