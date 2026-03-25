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MLB／去年30轟30盜還奪金手套 小熊端六年長約綁住阿姆斯壯
根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand），小熊已和外野新星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）簽下一份六年1.15億美元（約36億台幣）延長合約，將這位新生代當家球星續留至2032年球季，合約將在完成體檢後生效。
阿姆斯壯去年球季繳出31轟、37支二壘安打、95分打點、35次盜壘等成績，成為小熊隊史第二位達成30-30里程碑球員，同時他也獲得外野金手套肯定，上季出局貢獻值（OAA）+24相當亮眼，不過他在季中表現落差極大，前半季OPS.846被列為MVP人選之一，後半季OPS則下滑至.634。
阿姆斯壯在2021年因巴耶茲（Javier Baez）交易案來到小熊，如今已成為陣中看板球星，在24歲生日來臨之際完成續約，小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「對一名年輕有天賦的球員，你當然希望把他長期留在球隊，這是每支球隊的目標。」
根據大聯盟官網，阿姆斯壯的延長合約未包含球隊選擇權，合約到期後他仍未滿31歲，有機會進入自由市場再拚大約，此外這也是在簽約當下仍握有五年薪資控制權的選手中，史上「不包含球隊選擇權」最大的合約。
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