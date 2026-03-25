MiLB／柯敬賢「停機」改造 春訓延後出賽調整揮棒動作

19歲的外野手柯敬賢是美國職棒道奇隊農場200多人裡，排名第16的潛力新秀，球隊著眼他的長打火力養成，安排他較晚投入春訓比賽，專心改造揮棒動作。

柯敬賢旅美進入第2個完整球季，目前是道奇體系下唯一台灣球員。他擁有191公分、97公斤高大身材，左打具有成熟的選球力，球團今年改造他的打擊動作，目標提升長打，改善滾地球偏多的問題。

球團重視長打養成 停機改造動作

小聯盟3月中旬開始熱身賽，但柯敬賢例外，直到今天首度在春訓熱身賽登場。他從1月12日返美以來，專注在打擊籠、實戰投打練習（Live BP）。隊友已經比賽約10天，他都在場邊當觀眾。

大聯盟近2年安排「春季突破」新秀對抗賽（SpringBreakout），讓小聯盟潛力新秀有機會站上主球場，在電視轉播與球迷面前比賽。柯敬賢今年原本也在名單中，但為了調整打擊動作，最終沒有參與。

柯敬賢表示，去年打擊「滾地球太多、飛球較少」，從1月返美之後展開改造工程。他去年在新人聯盟與1A的打擊數據，滾地球出局與飛球出局比例為1.38比1，代表滾地球明顯多於飛球。

他解釋，新的打擊機制類似高爾夫揮桿的後手拉引動作，過程中製造出更多後手空間，「打出去的球比較會飛」，避免「擠到」變成滾地球。柯敬賢說，教練向他形容「我們打棒球就像打高爾夫球一樣，只是球不在那麼低的位置」。

洛杉磯道奇隊小聯盟外野手柯敬賢（左）今年春訓專注調整打擊動作，照片攝於3月20日，隊友在場上比賽時，他在場邊觀戰。 中央社

身體健康 新動作穩定再上場比賽

隊友都在場上打熱身賽，柯敬賢卻在休息區當觀眾，他強調身體沒有傷勢，暫停比賽的決定經過與教練討論，希望動作更穩定之後再進入比賽，「如果我還沒調整好就上去打，可能會變回原來的樣子」。

柯敬賢說，美國小聯盟投手球速快，98英里、99英里（159公里）很常見，教練團向他解釋，如果繼續原本的打擊動作，可能跟不上投手球速、出現較多界外球或「擠到」的情形；如果把新的打擊動作做好，「我的揮棒空間更大，有更多時間去做攻擊」。

改動作提升長打 擊球初速飆113英里

道奇前年簽下柯敬賢時，球探看好他以貝林傑（Cody Bellinger）為參考對象，養成為具備選球能力、長打火力的左打外野手。

球團重點培養下，柯敬賢這一年多以來，擊球水準有顯著提升。他說2024年剛加入球隊時，擊球初速大約98英里到102英里，到今年提升到103英里到108英里，最快曾打出113英里的菁英水準。

旅美首季歷練 更懂設定打擊策略

柯敬賢去年在美國職棒第一個完整球季，從新人聯盟升上1A，感受到不同層級投手的強度，也體會到設定打擊策略的重要。

柯敬賢舉例，在新人聯盟的時候，投手可能在打席一開始就連續2顆直球對決，但升上1A發現，投手配球更靈活，變化球也可能走在前面，讓打者無法預料球路；他發現事前做功課的重要，瞭解對方投手在什麼球數下，投什麼球的比例較高。

洛杉磯道奇隊小聯盟外野手柯敬賢（左2）春訓熱身賽在場邊觀戰，他在球團安排下專注調整打擊動作，照片攝於3月20日。 中央社

各國好手競爭 柯敬賢：喜歡面對挑戰

柯敬賢挑戰大聯盟之路仍在起步階段，官網預估時間是2029年，身處在好手雲集的春訓基地，人人都是隊友也是競爭對手。柯敬賢說：「我個人喜歡待在有挑戰性的地方，雖然我知道，一定有人實力比我更好，但我就是告訴自己，只要我夠努力，我可以超越他們。」

欣賞好友林維恩表現 預約下屆經典賽

今年經典賽掀起全台棒球熱，柯敬賢人在美國也跨海關注。他的同梯好友、運動家隊左投林維恩表現亮眼，柯敬賢也躍躍欲試，「看他們在大比賽中展現實力，我也很興奮，希望加強自己，下一屆經典賽爭取進入正選名單」。

柯敬賢欣賞林維恩，在中華隊裡年紀較小，但能在場上展現自信，勇敢對決打者；場下個性活潑「是個E人，比較吵」，有領袖特質，能帶動球隊氣氛。柯敬賢期待，新的打擊動作穩定下來後，進入熱身賽實戰驗收成果，希望今年在1A成績比去年更好。