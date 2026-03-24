MLB／費爾柴德替補上陣沒安打 卡洛爾同場較勁打擊率跌至0.118

今井達也今天在休士頓大金球場登板，面對3A糖城太空牛仔隊（Sugar Land Space Cowboys），先發3.2局無失分，完成在開季前的最後一場出賽，下一戰就是3月30日的大聯盟初登板，他直言期待，「我真的很期待，我們球隊絕對是冠軍熱門，我也希望可以盡我所能為球隊貢獻。」

2026-03-24 12:26