快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／費爾柴德替補上陣沒安打 卡洛爾同場較勁打擊率跌至0.118

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾柴德。 中央社
費爾柴德。 中央社

台美混血外野手費爾柴德Stuart Fairchild）正力拼守護者隊開季名單，今天春訓熱身賽替補上場代守，獲得1次打擊機會，遭到三振。

守護者今天與響尾蛇隊交手，費爾柴德從板凳出發，6下接替守右外野，第8局本場唯一打擊機會吞下三振，守護者終場以7：0贏球。

費爾柴德春訓出賽10場，27打數6安打，包含1發全壘打，打擊率為0.222，OPS值0.683。

據先前報導，瓦雷拉（George Valera）因為左小腿拉傷，開季可能進入傷兵名單，最後一席將由費爾柴德、凱佛斯（CJ Kayfus）競爭，消息人士透露，根據合約內容，費爾柴德如果未進入大聯盟名單，將可轉到其他球隊尋求機會。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）今天也同場較勁，3打數0安打，春訓打擊率僅0.118，OPS值0.505，似乎尚未調整到位。

費爾柴德 卡洛爾 Stuart Fairchild Corbin Carroll

相關新聞

MLB／美媒直球提問「是否該去小聯盟」 朗希：不是我能決定的

佐佐木朗希在開季前的最後登場，成為日製「四死球製造機」，今天面對天使隊先發2局失5分，出現8次四死球保送，賽後也坦言：「就像大家看到的一樣，狀況不是很理想。」朗希表示，如果道奇球團覺得有需要讓他到小聯盟繼續調整，他也可以接受。

MLB／知道朗希很失望但不擔心 道奇教頭：我還是相信他

佐佐木朗希春訓最後登板，又把自己投倒，2局狂丟8次四死球，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後滿口信任，「我知道他很失望，但我並不擔心。」

MLB／費爾柴德替補上陣沒安打 卡洛爾同場較勁打擊率跌至0.118

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）正力拼守護者隊開季名單，今天春訓熱身賽替補上場代守，獲得1次打擊機會，遭到三振。

MLB／新賽季引入電子好球帶 限投捕與打者挑戰

美國職棒大聯盟（MLB）新球季即將來臨，規則最大改變就是引入「電子好球帶挑戰系統」（ABS），這種球迷俗稱的「機器主審」...

MLB／不會像在日職投破120球 今井達也期待催出更多潛能

今井達也今天在休士頓大金球場登板，面對3A糖城太空牛仔隊（Sugar Land Space Cowboys），先發3.2局無失分，完成在開季前的最後一場出賽，下一戰就是3月30日的大聯盟初登板，他直言期待，「我真的很期待，我們球隊絕對是冠軍熱門，我也希望可以盡我所能為球隊貢獻。」

MLB／新賽季登場 道奇力爭3連霸陣容更強大

美國職棒大聯盟（MLB）新賽季將於美國時間25日揭幕，尋求3連霸的洛杉磯道奇將以更堅強陣容面對各方挑戰。除了休賽期間補強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。