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MLB／費爾柴德替補上陣沒安打 卡洛爾同場較勁打擊率跌至0.118
台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）正力拼守護者隊開季名單，今天春訓熱身賽替補上場代守，獲得1次打擊機會，遭到三振。
守護者今天與響尾蛇隊交手，費爾柴德從板凳出發，6下接替守右外野，第8局本場唯一打擊機會吞下三振，守護者終場以7：0贏球。
費爾柴德春訓出賽10場，27打數6安打，包含1發全壘打，打擊率為0.222，OPS值0.683。
據先前報導，瓦雷拉（George Valera）因為左小腿拉傷，開季可能進入傷兵名單，最後一席將由費爾柴德、凱佛斯（CJ Kayfus）競爭，消息人士透露，根據合約內容，費爾柴德如果未進入大聯盟名單，將可轉到其他球隊尋求機會。
響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天也同場較勁，3打數0安打，春訓打擊率僅0.118，OPS值0.505，似乎尚未調整到位。
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