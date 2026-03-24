MLB／知道朗希很失望但不擔心 道奇教頭：我還是相信他

佐佐木朗希春訓最後登板，又把自己投倒，2局狂丟8次四死球，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後滿口信任，「我知道他很失望，但我並不擔心。」

佐佐木朗希今天面對天使隊先發2局，共用66球，其中32球好球，沒有被敲安打，但出現離譜6次四壞球、2次觸身球保送，一共丟掉5分都是責失分，春訓防禦率以15.58結算。

羅伯茲表示，「我不認為可以只憑春訓或一場比賽就評斷選手，當然，他投得是不好、真的不好，我們也都知道，他必須要有更好的表現，他自己也知道這件事。」

羅伯茲強調，「我相信他，我也在板凳區告訴他這件事，我們團隊會繼續支持他，期待著他越來越好，我知道他很失望，但我並不擔心。」他說球隊依然深信朗希有能力穩定攻擊好球帶，團隊也已看到幾個可以幫助朗希修正的地方。

羅伯茲說：「現在球季就要開打了，就來看看他會怎麼表現吧！」言下之意，佐佐木朗希進入開季輪值、下周就要先發登板的計畫並未改變。