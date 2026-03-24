MLB／不會像在日職投破120球 今井達也期待催出更多潛能

今井達也今天在休士頓大金球場登板，面對3A糖城太空牛仔隊（Sugar Land Space Cowboys），先發3.2局無失分，完成在開季前的最後一場出賽，下一戰就是3月30日的大聯盟初登板，他直言期待，「我真的很期待，我們球隊絕對是冠軍熱門，我也希望可以盡我所能為球隊貢獻。」

今天賽前，太空人敲定先發輪值順序，今井達也將擔任第4號先發，大聯盟初登板將在台灣時間3月30日主場面對天使隊。

開季前的最後出賽，今井今天面對自家3A球隊，以79球先發3.2局，被敲2安打、無失分，有3次三振、1次保送。完成旅美生涯的第一個春訓，今井表示，「可以沒有傷病度過春訓，這對我來說是好事，現在我們回到主場，我也感覺已經準備好要迎接開季了。」

今井此役直球均速95.8哩（約154.2公里），最快催到98.5哩（約158.5公里），最慢則是92.5哩（約148.9公里），波動式的直球球速是他的特色，根據場上狀況會有「配速」，這也是他能在日職拉長投球局數的關鍵，去年球季就有5場完投、3場完封勝。

儘管大聯盟賽程將面臨先發投手休息天數變短的考驗，但今井也提到，「雖然賽程比較密集，但我想我不會像在日本時一樣需要投到120、130球，如果出賽局數較短，加上投手教練的幫助，或許可以進一步提升自己的潛能。」