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MLB／新賽季引入電子好球帶 限投捕與打者挑戰

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
大聯盟新賽季引入「電子好球帶挑戰系統」（ABS），這種球迷俗稱的「機器主審」，象徵這項美國國民運動進入一個新時代。 美國聯合通訊社
大聯盟新賽季引入「電子好球帶挑戰系統」（ABS），這種球迷俗稱的「機器主審」，象徵這項美國國民運動進入一個新時代。 美國聯合通訊社

美國職棒大聯盟（MLB）新球季即將來臨，規則最大改變就是引入「電子好球帶挑戰系統」（ABS），這種球迷俗稱的「機器主審」，象徵這項美國國民運動進入一個新時代。

法新社報導，棒球近年日益風靡，大聯盟去年的入場觀眾數與收視率連續第3個賽季成長，這主要歸功於近期所作的一些改革，例如引入投球計時器以加快比賽節奏，以及大谷翔平與紐約洋基強棒「法官」賈吉（Aaron Judge）等新一代球星的精采表現。

大聯盟本賽季將推出「電子好球帶挑戰系統」，這項堪稱現代棒球史上最重大的場上規則變更，賦予球員挑戰主審判決好壞球的權利。

每支球隊每場比賽可擁有2次挑戰機會，如果挑戰成功，球隊可以繼續使用挑戰權，但如果2次挑戰均告失敗，這場比賽將無權再提。

若球隊進入延長賽時已無挑戰權，第10局起每局開始時會自動獲得1次額外機會，但不可累積至下一局。

只有投手、捕手或打者才有權提出挑戰，而且必須立即提出，不得先諮詢隊友或教練。

挑戰結果將同步顯示在球場大螢幕與轉播畫面，現場觀眾與球員將即時得知結果。

「電子好球帶挑戰系統」自去年以來一直在春訓中使用，球員、教練和球迷初步多予以肯定。

大聯盟

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