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MLB／新賽季登場 道奇力爭3連霸陣容更強大

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

美國職棒大聯盟（MLB）新賽季將於美國時間25日揭幕，尋求3連霸的道奇隊將以更堅強陣容面對各方挑戰。除了休賽期間補強，主將大谷翔平也首度在道奇以完全健康的狀態參加開幕戰。

法新社報導，道奇去年擊敗藍鳥隊，連續2次獲得世界大賽冠軍後，原本星光熠熠的陣容更加入實力堅強的好手，展現問鼎3連霸的決心。

這支不缺銀彈的加州豪門，休賽期間以2.4億美元天價簽下深具打擊能力的野手塔克（Kyle Tucker），同時還補進終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。他們2人將同時加入這支早已充滿天賦，也是薪資總額最高的隊伍。

就打線而言，道奇除了大谷翔平之外，還包括貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）。新加入的塔克則是2屆銀棒獎得主，去年效力小熊隊，出賽136場，總共繳出133支安打。

投手方面，世界大賽奪冠功臣的山本由伸領軍，先發還包括史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（TylerGlasnow），以及二刀流的大谷翔平。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，今年道奇的陣容，可能是他自2016年執教以來最強的。

「從資料來看，這可能是（最強的）。」羅伯茲說道，「看看那些正值巔峰的球員，他們的經驗、天賦、先發投手、牛棚以及年輕球員的深度…這可能是我們擁有過的最強陣容。」

但並非所有人都像羅伯茲一樣充滿激情。

道奇展現的雄厚財力再次引發爭議，有人批評球團利用大聯盟未設「薪資上限」的漏洞「毀掉棒球」。這些批評引發外界猜測，或許其他球隊老闆會在2026賽季結束後的勞資協議中，推動薪資限制。

反過來說，這又引發2027年可能會出現球員罷工的顧慮，因為球員不太可能支持任何老闆希望的降薪措施。

道奇管理階層對外界指責他們傷害棒球的言論，置若罔聞。這項運動在經歷多年持續下滑後，近年來人氣有所回升。道奇棒球營運總裁佛里曼（AndrewFriedman）說，「我們不太關心這些，因為我們一切都合規定。」

「我們竭盡所能，讓自己處於最佳位置，無論短期還是長期…關鍵在於，我們要如何才能贏得盡量多場的比賽，並讓自己在2026年贏得總冠軍？」

雖然大部分球隊的揭幕戰將在美國時間26日舉行，但賽季將於25日正式開打，屆時洋基隊將前往加州挑戰巨人隊，道奇則將在翌日於主場迎戰響尾蛇隊。

大谷翔平 道奇

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