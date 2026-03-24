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MLB／佐佐木朗希2局狂丟8次四死球 春訓防禦率15.58迎開季

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MLB／佐佐木朗希2局狂丟8次四死球 春訓防禦率15.58迎開季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希春訓防禦率以15.58結算。 美聯社
佐佐木朗希春訓防禦率以15.58結算。 美聯社

開季前最後一場熱身賽登板，道奇隊日籍投手佐佐木朗希依然動蕩不安，先發2局失5分，出現8次四死球保送，FOX Sports記者卡夫納（Rowan Kavner）犀利評價：「對於那些還期待在佐佐木朗希最後一場調整看到好消息的人，不如出去散個步或是和狗狗玩，或是做些什麼事都好。」

佐佐木朗希今年春訓狀況極差，賽前防禦率就高達13.50，今天面對天使隊的先發備受關注，而他又一次搞砸了。

佐佐木朗希開賽就對奈托（Zach Neto）投出觸身球，楚奧特（Mike Trout）也因野手選擇安全上壘，接下來三棒全數都是四壞保送上壘，天使先擠回2分，至此教練團決定先喊卡，改由柯普（Ronan Kopp）接手，洛爾（Josh Lowe）敲安送回2分，記在朗希帳上。

佐佐木朗希首局留下0.0局投球被換下，在第二局繼續回到投手丘上，面對奈托、楚奧特又是觸身球、四壞球連發，這回先是以滾地球拿下第一個出局數，再讓索勒（Jorge Soler）打向游擊的滾地球形成雙殺打。

佐佐木朗希第三局依然是保送開局，接下來連抓3個出局數，第四局開局保送弗瑞茲爾（Adam Frazier）後，羅伯茲（Dave Roberts）上場換投。

佐佐木朗希最終留下2局投球，共用66球，其中32球好球，沒有被敲安打，但出現離譜的6次四壞球、2次觸身球保送，一共丟掉5分都是責失分，春訓防禦率以15.58結算。

羅伯茲 楚奧特 佐佐木朗希

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