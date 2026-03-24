MLB／上季亞軍藍鳥留住高層戰力 總教練、總管雙雙續約

在上一季在世界大賽第7戰敗給道奇隊後，藍鳥隊選擇穩定球隊決策核心，球團今天（24日）宣布和總教練史奈德（John Schneider）、總管艾金斯（Ross Atkins）完成續約，確保管理團隊長期留任。

藍鳥去年例行賽繳出94勝、勇奪美聯東區冠軍，並一路闖進世界大賽、在第7戰延長賽惜敗道奇。藍鳥球團決定留下教練和管理階層，根據合約內容，史奈德的新約為期2年，任期延長至2028年球季；艾金斯則獲得5年續約，將留任至2031年。

46歲的史奈德自2022年7月接掌兵符以來，帶隊戰績303勝257敗，上季更獲得美聯年度最佳總教練票選第二名。他在當年接從蒙托約（Charlie Montoyo）手中接過兵符後，立刻率隊闖進外卡系列賽，今年將是他完整執教的第4個賽季。

藍鳥在2022年外卡系列賽遭西雅圖水手橫掃，2023年再被明尼蘇達雙城淘汰，2024年賽季一度下滑到74勝。不過，藍鳥在2025年強勢反彈，在例行賽最後一天奪下分區冠軍，並自1993年以來首度重返世界大賽舞台。

史奈德和藍鳥淵源深厚，2002年被球隊選進後長期在體系內發展，至今效力球團超過20年。他說：「能繼續帶領藍鳥我感到非常興奮，我們的目標是為球迷打造一支能爭奪冠軍的球隊。能在這個組織待了將近25年，是一件非常榮幸的事。」

藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）。 法新社

另一方面，52歲的艾金斯自2015年12月上任，是隊史任期第二長的總經理。在他的領導下，藍鳥5度闖進季後賽，球隊曾在2018、2019年進入重建低谷，並在2020年新冠疫情縮水賽季後重新回到競爭行列，但去年才是藍鳥自2016年後首度於季後賽贏球。

藍鳥總裁暨執行長夏皮羅（Mark Shapiro）稱讚，艾金斯成功打造穩固的棒球營運體系與團隊文化，「我一直相信穩定與延續性的重要性，而羅斯讓我們持續變得更好。」夏皮羅本人也在2025年12月簽下5年合約，任期來到2030年。

艾金斯任內另一項關鍵操作，是在2025年4月與球隊當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）完成14年、5億美元（約新台幣160億元）的超大型續約，這個休賽季，藍鳥也補進投手希斯（Dylan Cease）、龐斯（Cody Ponce），以及日籍三壘手岡本和真等戰力。

不過，藍鳥也少掉明星游擊手比切特（Bo Bichette），他在今年1月以3年1億2600萬美元（約新台幣40億3310萬元）合約轉戰紐約大都會。