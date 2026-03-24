MLB／超慘…佐佐木朗希熱身賽最後登板 首局狂丟4次四死球

開季前的最後一場熱身賽登板，道奇隊日籍投手佐佐木朗希投出超離譜內容，面對天使隊先發，首局面對5人次一個出局數都沒拿到，先發輪值的位置勢必再次引起討論。

佐佐木朗希今年春訓狀況極差，賽前防禦率就高達13.50，今天面對天使的先發備受關注，而他又一次搞砸了。

佐佐木朗希開賽就對奈托（Zach Neto）投出觸身球，第二棒楚奧特（Mike Trout）也因野手選擇安全上壘，接下來三棒全數都是四壞保送上壘，天使先擠回2分，至此教練團決定換投；洛爾（Josh Lowe）後續面對柯普（Ronan Kopp）敲安送回2分，記在朗希帳上。

佐佐木朗希第一局共用30球，其中13球好球，面對5人次出現4次四死球保送，該局承擔4分失分，雖以0.0局被換下，第二局繼續站上投手丘。