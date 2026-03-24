快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／超慘…佐佐木朗希熱身賽最後登板 首局狂丟4次四死球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

開季前的最後一場熱身賽登板，道奇隊日籍投手佐佐木朗希投出超離譜內容，面對天使隊先發，首局面對5人次一個出局數都沒拿到，先發輪值的位置勢必再次引起討論。

佐佐木朗希今年春訓狀況極差，賽前防禦率就高達13.50，今天面對天使的先發備受關注，而他又一次搞砸了。

佐佐木朗希開賽就對奈托（Zach Neto）投出觸身球，第二棒楚奧特（Mike Trout）也因野手選擇安全上壘，接下來三棒全數都是四壞保送上壘，天使先擠回2分，至此教練團決定換投；洛爾（Josh Lowe）後續面對柯普（Ronan Kopp）敲安送回2分，記在朗希帳上。

佐佐木朗希第一局共用30球，其中13球好球，面對5人次出現4次四死球保送，該局承擔4分失分，雖以0.0局被換下，第二局繼續站上投手丘。

佐佐木朗希 道奇

延伸閱讀

日職／古林睿煬轉後援非壞事 穩定出賽、避免受傷更重要

MLB／鄧愷威拚開季長中繼3搶2 悍將前洋投瑞恩也是競爭對手

日職／古林睿煬飆速160公里刷新生涯最快！熱身賽後援1局無失分

MLB／鄧愷威中繼1局投出3上3下 收下熱身賽首勝

相關新聞

MLB／超慘…佐佐木朗希熱身賽最後登板 首局狂丟4次四死球

開季前的最後一場熱身賽登板，道奇隊日籍投手佐佐木朗希投出超離譜內容，面對天使隊先發，面對5人次一個出局數都沒拿到，就讓教練團被迫換人，先發輪值的位置勢必再次引起討論。

MLB／道奇球場環形螢幕還在海上飄？隨隊記者證實趕不上開幕戰

道奇隊今天回到主場進行春訓熱身賽，今年首度回到熟悉的家，球迷卻意外發現環形螢幕不見了，根據隨隊記者哈里斯（Jack Harris）報導，因為運送延遲，環形螢幕確定趕不上在3月27日的開幕戰前安裝完畢。

MLB／上季亞軍藍鳥留住高層戰力 總教練、總管雙雙續約

在上一季在世界大賽第7戰敗給洛杉磯道奇後，多倫多藍鳥選擇穩定球隊決策核心，球團今天（24日）宣布和總教練史奈德（John Schneider）、總管艾金斯（Ross Atkins）完成續約，確保管理團隊長期留任。

MLB／金慧成春訓「4割男」仍遭下放3A 韓媒質疑道奇用人決策

洛杉磯道奇近日公布開季名單，27歲韓國內野手金慧成確定被下放至3A奧克拉荷馬城，連續兩年無緣開幕戰陣容。儘管他在春訓繳出亮眼打擊成績，這項決定仍引發外界與韓國媒體強烈關注與質疑。

MLB／費城人端6年1.07億美元 續約經典賽「剋韓強投」桑契斯

MLB費城人隊在今天宣布，他們已與上季13勝王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）續約，合約金額傳出高達6年1.07億美元（約新台幣34億元），讓他可在費城待到至少2032年。

MLB／連2屆經典賽「銀恨」 道奇鐵捕稱要拿世界大賽冠軍戒解愁

洛杉磯道奇當家鐵捕史密斯（Will Smith）今年代表美國隊出征2026世界棒球經典賽（WBC），雖然最終在冠軍戰2：3不敵委內瑞拉，連續2屆都無緣冠軍獎盃。在近期採訪中，史密斯表示，輸球雖然難受，但是一想到過幾天，就要去領到世界大賽的冠軍戒指，到時難過的想法也許會有所轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。