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MLB／道奇球場環形螢幕還在海上飄？隨隊記者證實趕不上開幕戰
道奇隊今天回到主場進行春訓熱身賽，今年首度回到熟悉的家，球迷卻意外發現環形螢幕不見了，根據隨隊記者哈里斯（Jack Harris）報導，因為運送延遲，環形螢幕確定趕不上在3月27日的開幕戰前安裝完畢。
道奇季外更新LED環形螢幕，而今天球隊回到主場出賽，球迷驚見原本該有環形螢幕的位置，目前仍是一片空蕩蕩。
哈里斯貼出道奇球場現況照片，馬上引起提問「環形螢幕去哪了？」他留言回應：「給那些好奇為何照片中沒有環形螢幕的人？由於運送有些狀況，球場原本要安裝的環形螢幕，無法趕上本周末的開幕系列賽，預計最快要到下周才能安裝完成。」
道奇本季開幕系列賽將在27到29日面對響尾蛇隊，接著休兵1天，31日展開與守護者隊的3連戰，同樣是在主場。
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